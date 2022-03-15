國民黨立委張育美今天在立院質詢行政院長蘇貞昌關於長照相關議題。蘇貞昌表示，確實台灣邁向高齡化社會，非常需要長照，長照1.0預算原本不到50億，蔡總統提高到現在的600億，未來還會再增加，除此之外，長照人力增加、據點也會增加，將來看護人力的薪資也會增加，配合社會關懷體系的有效運作，希望減少長照悲歌。

張育美指出，65歲以上人口占總人口比率將超過20％、達到470萬人，國發會也推估我國114年將成為超高齡社會，家庭照顧者關懷總會日前統計107年至111年2月的新聞媒體報導，50個月中有42則照顧悲劇事件見報。

蘇貞昌強調，長照2.0的預算規模達到600億，未來還會再增加長照預算，此外還會增加長照人力、長照據點，也會提高看護人員的薪資。衛福部長陳時中表示，目前針對長照有建立風險評估，在照護、個管，有發現危險因子會適當轉介，比如經濟弱勢，脆弱家庭等，讓社會功能發揮更好，目前是把社會資源的水平橫向整合當作重點。

張育美強調住宿式機構的必要性，不要把住宿式機構給妖魔化，問題在於現有體系服務對象傾向於輕中度失能者，對於重度失能者來說，現行長照2.0的夜間照顧也不足，好像在處罰重度失能者。

陳時中表示，長照2.0已經解決非常多問題，現在在推動「在地老化」，接下來要解決住宿問題，已經開始要逐步解決，像是目前就有一個月補助5000元，雖然是杯水車薪但是高樓大廈平地起，一步一步來，兼顧財務穩定，會持續往下做。張則認為只補助5000根本不夠。