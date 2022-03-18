已在台南落地生根的越南籍設計師范禹容，年輕時因嚮往台灣自由的風氣與環境，遠度重洋來台工作，因難忘心中的美髮夢，先後參加勞動部「產業人才投資方案」所開設的美髮整體造型及技巧實務班，並考取女子美髮乙級證照，讓她信心倍增也如願轉職，順利開店創業。

61年次的范禹容，年輕時曾學了1年美髮並在越南開店，28歲時來台工作，在汽車零件工廠工作18年，頗受雇主賞識，也身居主管要職，但內心一直無法割捨對美髮的喜愛，因此在工作之餘，先後報名參加「各式美髮整體造型實作班」、「整體美髮技巧實務班」及「女子整體美髮技巧進階班」等課程。

范禹容不僅是班上年紀最大的，授課老師也曾點評她的美髮技術雖然做的對但不夠美，反而讓她燃起不服輸的念頭，因為個性是「做什麼就要像什麼」，讓她決定要力拚女子美髮乙級證照。

范禹容說，因為考試範圍很廣，且必須在30分鐘內完成所有流程，除了精準度有嚴格規範，還要求輕巧跟精美，她一開始因不知變通達不到基本水準，後來將課堂所學慢慢融會貫通，考前更密集自我訓練，最後做出的成品連授課老師都稱讚不已，也如願一次就考取乙級證照。

「客人變美讓我很有成就感。」3年多前范禹容見技術成熟，毅然決定自行創業，在自家一樓經營髮廊，用會員制打造市場區隔，熟客歐陽小姐以3天一次的頻率光顧，笑說自己是一試成主顧，現在很放心將秀髮交給她打理，未來待疫情緩和，范禹容計畫將店面擴大營業，讓她的美髮夢延續下去。