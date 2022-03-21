新竹縣教育局為活化雙語教學，首度讓英語和科技課程結合，讓縣內36名外籍教師在六家高中科技中心跨足科技領域，與科技專長教師一起實作水管燈，與會外師覺得特別有趣，也為竹縣雙語課程注入活水。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣共有36位外籍英語教師，在13鄉鎮市的46所中小學授授課，各校也以各自特色發展雙語教學模式，透過外師與學生互動式全英語教學模式，提升學生的英語聽說能力。

楊郡慈指過去外師職訓只針對英語教學，因12年國教重點之一是培養學生科技素養，讓學生運用科技工具、材料，透過動手實作培養設計及資訊系統的知能，因此教育局發想將科技課程與英語學習結合，開辦科技雙語教學與實作體驗課程。

六家高中科技中心主任張庭綸，以中英雙語帶領中外教師探究科技領域課程原理，生活科技課程老師葉南菱則帶領中外師進行水管燈的實作課程，透過課程DIY實作體驗過程，各自設計造型，用PVC水管接電線和配電，做出造型水管燈。

參加職訓的外師表示，未來在英語課程的設計上，將運用learning by doing的教學方式，讓學子在體驗學習中更愛上英語課。本國籍的科技領域教師與外師研習互動時也精進英語，可適時用在科技課程教學，達到互惠雙贏。

教育局指出，110學年度新竹縣國中小全面實施雙語教學，鼓勵4所自造教育及科技中心學校，將科技課程融入雙語教學元素，漸進在課堂中融入課室英語、目標英語字詞句型，培養學生未來能參加國際性科學、科技競賽或發明展的基本功，讓學習發揮最大效益。