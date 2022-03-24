苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午視察獅潭國中職業探查與體驗中心。（謝明俊攝）

獅潭國中職業探查中心安排有自動機器人課程。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午視察獅潭國中職業探查與體驗中心，親自體驗焊接。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午視察獅潭國中職業探查與體驗中心，與南庄鄉南埔國小學生一起體驗。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊24日上午視察獅潭國中職業探查與體驗中心。（謝明俊攝）

苗栗縣第1個職業探查與體驗中心，6年前設置在獅潭國中，歷經多年試驗調整，已成為苗栗縣國中小學生參與多元體驗課程的據點，目前中心共設有烘焙、機器人、餐飲及電子等4種不同職業體驗教室，可提供1年2千名學生參與體驗課程，苗栗縣副縣長鄧桂菊期望同學踴躍參與，找出自己的興趣，投入學習，讓苗栗更進步。

這個苗栗第1個職業探查與體驗中心，主要服務對象是以縣內國小5、6年級以及國中7年級生，協助有意就業的學生，及早探尋自己未來可能有興趣的職業，中心除了每年申請教育部國前署專案經費外，苗栗縣政府並持續編列預算補助國中小學生參加這項課程。

獅潭國中的職探中心是與縣內各高職合作，由高職各群科提供優質師資與課程，以「實用性、趣味性」及「動手操作」為理念，規畫課程來幫助學生了解各種職業的實際狀況，讓學生可以考量選擇未來可以深入發展的路。

獅潭國中職探中心今年預計安排90梯次學生，其中包括國小80梯次、國中10梯次，可提供2020人次的學生參與，課程內容包括餐旅職群─廚神當道、飲調來一杯，讓學生們認識並體驗廚師、西點師、吧台員及飲調師的工作用容。電機電子群─DIY電子小時鐘、聲光籃球機等，則是提供學生扮演小小工程師，去了解工業類相關產業的工作內涵。

24日，獅潭國中職探中心安排南庄鄉南埔國小學生16人到中心實際體驗焊接工作內容，副縣長鄧桂菊特別代表縣長徐耀昌到場，與同學們一起體驗如何焊接，並且勉勵同學，苗栗要有進步，就是要靠學習，用學習才可以翻轉，苗栗過去有許多的第1，像是竹南君毅中學的機器人戰隊，已連續拿下全國冠軍，期望小朋友們能努力學習，未來成為苗栗之光。