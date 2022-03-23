苗栗縣君毅中學舉辦小六競試，吸引400名學生前來爭取2萬元獎學金。（謝明俊攝）

苗栗縣君毅中學舉辦小六競試，吸引400名學生前來爭取2萬元獎學金。（謝明俊攝）

苗栗縣君毅高中國中部舉辦小六競試，吸引超過400位來自新竹、苗栗地區學生報名，挑戰最高2萬元競試入學獎學金。其中來自新竹、非竹南頭份地區學生達40人，顯見學校辦學績效深獲家長肯定。

競試當天同時辦理家長說明會，聚焦君毅幸福工程2.0、大腦科學、新雙語學校、雙聯學制、雲端AI學習系統、閱讀寫作素養、闡述學校願景、辦學理念、核心價值、特色與亮點，讓家長明瞭校方以「大腦科學」為基礎，推動發展有效教學與有效學習的教學設計，培育孩子帶著走的能力、讓孩子成為更好的自己。

在苗栗少子化嚴峻考驗下，君毅中學招生數躍居苗栗縣公私立學校第1名，111學年度君毅國中部菁英班將開設6班，每班上限47人，招生名額共計 282人。

君毅中學斥資千萬推動發展機器人教育10年有成，無論師資、設備、成效堪稱全國頂尖，日前更獲美商NI國家儀器公司授權設立虛擬儀控實驗室，並與全國重點大學、機構簽訂合作MOU。此外，享譽全國的君毅機器人戰隊勢如破竹，勇奪WRO世界大賽銀牌、全國技藝競賽、技能競賽雙金牌、亞洲盃技能大賽金牌、銅牌，109、110年連續兩年包辦全國技能競賽青少年組金牌、銅牌及其他獎項，獲獎數與總成績名列全國第一，技驚全場。

君毅中學致力培養學生國際觀，引入外師結合SDGs永續發展目標進行議題討論，結合觀光科專業機艙教室情境教學，每年邀請空中英語教室外師團隊作互動展演活動；近年斥資數百萬建置全新英語科技教室，搭配e-testing系統培養學生自主學習英語習慣。

隨著資訊科技融入生活，程式設計已成為不可或缺重要能力，君毅掌握趨勢，結合校內資訊設備與師資優勢，全面開設程式設計課程，培育學生電腦科學知識能力與邏輯思考、系統化運算思維能力。

小六競試成績單將於考後7個工作天內寄發，競試成績前30名將於04月10日報到日頒發1千元獎學金，若同時入學將頒發最高2萬元獎學金，為鼓勵孩子認真求學，在校成績優異將頒發每學期2萬元、會考榜首20萬2500元獎學金。