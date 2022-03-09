今年義守大學針對大一新生的多元獎學金升級，祭出個人最高總額500萬元的獎勵，並集結44個學系專業領域老師，在2022大學暨技職校院多元入學博覽會現場與考生們面對面交流，主打「健康醫學X智慧科技」，盼在高齡化社會下培育未來跨域人才，詢問度破表。

大博會展覽期間，義守大學攤位熱鬧滾滾，不但有親善大使擔任第一線服務人員，展現義大校園的親切與熱情外，具有深厚學術專業的師長也站上最前線。

大博會展覽期間，義守大學攤位熱鬧滾滾，不但有親善大使擔任第一線服務人員，展現義大校園的親切與熱情外，具有深厚學術專業的師長也站上最前線，將自身豐沛的教學經驗，以及掌握產業脈動的敏感度，與前來的年輕學子詳細分享，近距離的提供意見，傳授備審資料的準備策略及面試技巧。

此外，讓人少女心大爆發的吉祥物特色口罩是展場搶手貨，義守大學還特地準備了多部《決戰申請 黃金公式－申請入學義守罩你/妳系列講座》影片，於現場及線上展同步曝光，讓沒有機會前來的同學，亦可透過網路了解義守大學。

位於高雄的義守大學，教研資源豐沛，透過跨域的深碗課程、做中學的扎根學堂、自主學習圓夢計畫等課程，打造多元學習環境，引領學子跨域創新，期待讓進入義大的學子走出不一樣的路。即日起至3/25日學子可透過大學博覽會線上展覽，持續關注義大，只要學子提問，老師必提供最好的服務。