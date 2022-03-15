宜蘭市長江聰淵積極爭取111學年度宜蘭縣幼教專班的開設，今日（15日）再次前往花蓮東華大學拜會趙涵捷校長，感謝校方對去年首度招生的宜蘭縣幼教專班，代替宜蘭縣幼教伙伴向東華大學表達謝意。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

宜蘭市長江聰淵積極爭取111學年度宜蘭縣幼教專班的開設，今日（15日）再次前往花蓮東華大學拜會趙涵捷校長，感謝校方對去年首度招生的宜蘭縣幼教專班，積極與教育部聯繫籌設事宜，並在短時間內完成招生報名、開辦授課等作業，代替宜蘭縣幼教伙伴向東華大學表達謝意。

宜蘭市公所表示，宜蘭縣幼教學會座談反應宜蘭縣長期缺乏幼教師資培育管道，而爭取獲得蔡英文總統及教育部所支持的「宜蘭學士後教保服務人員培育試辦計畫」，去年9月正式上路，提供一個在地的、就近的進修管道給縣內有志進修幼兒教師的民眾。

江聰淵表示，第一學年度的宜蘭幼教師資專班，報名非常踴躍，而這次也獲得教育部首肯，指定師資優異的東華大學團隊繼續開班授課，這對宜蘭來說是天大的好消息，在優質的國立大學專業指導下，取得專業認證，讓幼兒教育在最好的師資照料下，獲得共同肯定，能在更好的學習快樂中成長

趙涵捷表示，市長關心宜蘭市教保員的訓練，非常的用心，市長看到一個很大的市場需求，這次與宜蘭市公所合作開辦的幼兒教育專班，有200多位學員報名，只錄取80幾位，我們會繼續努力，今日東華大學首次跟市公所簽合作意向書協定，未來將可以連結更多資源，不只在幼兒教育上，還能擴及至其他國民教育階段，提供更好的學習環境給宜蘭市民。