宜蘭食品今年成立60周年，經過一甲子的努力，旺旺集團成為跨足各領域的國際級企業，17日董事長蔡衍明主持「傳旺旗台灣啟動儀式」，象徵旺旺精神的「旺旗」在台灣將傳遞1111公里，也會在大陸各廠傳遞1.4萬公里，更盼旺旺集團未來再創高峰，成就百年企業。

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）

旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝）