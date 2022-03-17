圖輯》 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」 23:092022/03/17 中時新聞網 蔡宗倫 、中時、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭食品今年成立60周年，經過一甲子的努力，旺旺集團成為跨足各領域的國際級企業，17日董事長蔡衍明主持「傳旺旗台灣啟動儀式」，象徵旺旺精神的「旺旗」在台灣將傳遞1111公里，也會在大陸各廠傳遞1.4萬公里，更盼旺旺集團未來再創高峰，成就百年企業。 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」。（圖／鄧博仁攝） 凱美換將 劉文亮接總座 傳承60超越30 旺旗傳遞再啟航 #旺旺 #旺旺集團 #宜蘭食品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日月光、同欣電 2月營收給力 04:102022/03/10 證券．權證 受惠大陸「禁廢令」 榮成去年每股賺1.84元 04:102022/03/12 證券．權證 《熱門族群》自駕車驅動需求 台記憶體廠營運正向 10:382022/03/15 財經 泓格事欣科 首季營運看旺 04:102022/03/11 證券．權證 斑比小鹿帶你遊宜蘭 冬山三奇美徑彩稻田 16:492022/03/16 生活 華邦電、旺宏 接單滿到下半年 04:102022/03/14 證券．權證 嘉聯益 今年營運迎曙光 04:102022/03/16 證券．權證 六家公司法說會 今登場 04:102022/03/17 證券．權證 台股史上首見 五檔千金股一度同時殺至跌停 14:172022/03/15 財經 櫃買黑翻紅 中小型股強彈 04:102022/03/10 證券．權證 台灣權王－重振雄風 信驊力旺權證反攻 04:102022/03/14 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。