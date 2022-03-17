旺旺傳承60超越30再啟航傳「旺旗」台灣啟動儀式今天舉行，不少地方人士與會，並肯定旺旺對社會的貢獻。（李忠一攝）

宜蘭食品今年成立60周年，經過一甲子的努力，旺旺集團成為跨足各領域的國際級企業，今天（17日）董事長蔡衍明主持「傳旺旗台灣啟動儀式」，象徵旺旺精神的「旺旗」在台灣將傳遞1111公里，也會在大陸各廠傳遞1.4萬公里，更盼旺旺集團未來再創高峰，成就百年企業。

旺旺集團今天在蘇澳新城廠，舉行旺旺傳承60超越30再啟航傳「旺旗」台灣啟動儀式，宜蘭縣副縣長林建榮、宜蘭縣議會議長張建榮、副議長陳漢鍾、蘇澳鎮長李明哲、蘇澳鎮民代表會主席歐進義、頭城鎮民代表會主席楊碧村等人出席。

蔡衍明致詞時說，他19歲時因緣際會來到宜蘭，還因此講話讓他帶有宜蘭腔，不少人以為他是宜蘭人；青少年到青年時期，宜蘭人的工作精神讓他有很深的感觸，從做魚罐頭到米果，員工在艱苦環境的工作態度，讓他深有感觸。

蔡衍明說，30年前旺旺在湖南長沙簽合約，在大陸設立了第一個廠，老員工們不怕辛苦，用宜蘭人的精神拚出大陸的市場，也讓長沙的鄉親很敬佩旺旺人，如果前往大陸沒有基本態度與基本精神「是怎麼會成功？」

他指出，如今30年過去了，現在的旺旺比30年前成長了100倍，我們當了希望除了傳承外，還要超越再啟航；30年後的旺旺他希望不只是宜蘭食品，而是整個旺旺集團都能秉持著有夢最美，每一年都有計畫去追。

回到第二個故鄉，看到眾多鄉親與地方人士出席，讓蔡衍明直言「要感謝大家！」也要感謝退休的老員工們，對旺旺人來說，台灣與大陸都是衣食父母，如果沒有台灣支持旺旺，旺旺也沒基礎能去大陸，他希望兩岸能更好，個人的理念是「兩岸好台灣才會好。」