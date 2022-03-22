台北智慧城市展今日開幕 ，中保科技集團以「智慧物聯AIOT 永續領航」為主題，展現在物聯網科技的共60多項應用，提出未來城市的整體解決方案，展區大秀AI智慧交通、科技機器人、防災平台應用，首日上午還有來自國外76個城市188位泡泡團貴賓參訪，其中各縣市官員詢問度最高的就是輕軌、船舶智慧交通AI應用平台，另外中保無限＋服務型AI機器最吸晴。

中保科技在智慧城市展現場也秀出服務型AI機器，導入中保無限＋服務功能，在白天可以進行互動及導覽服務，到夜晚可搭配雲端警衛，轉為巡邏衛兵，達到全天候的服務。面板以多樣化的插畫風格降低機器人生硬的突兀感，敏銳的互動能力更能融入一般社區及家庭的生活中。

對店家來說，現場還能看到中保科技旗下京碘科技開發的好店幫平台，這套開店APP

可以協助業者整合金流、物流、會員的CRM，最重要的是還有後端的管理安全也能串接智能金庫，透過互聯網連動智慧保全機器人，當店家金庫發生異常時，保全機器人能立即移動現場，達到警示效果。

中保科技副董事長林建涵說，從今年智慧展就可以看到中保科強項是從首端的「系統整合」到城市的「方案解決」以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。

像是，今年中保科首度從陸上交通智能服務跨足到海域市場。中保科表示，今年將展示自主研發以AI辨識技術分析入港船舶之種類，24小時全年無休監控進出港口船舶，加強港埠的安全防護。透過港區佈建PTZ自動追蹤攝影機，持續監控移動中的船舶達成監控自動化，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。

此外，因應「臺北市火災預防自治條例」修正案增訂規定：特定場所火警受信總機關閉時需強制啟動警報音響之功能，並具有通知場所管理權人、防火管理人及代理通報業者之功能。中保科技也在展區端出「中保防災監控通報平台」服務，防災監控通報可以偵測四大類設備異常，異常即時監看，影像確認後立即通報，即使斷電，中保通報系統能啟動備用電源，同時確認現場是因災害造成的斷電還是一般停電，中保防災監控通報系統不只是App推播、簡訊及信件通知，同時也會有專人電話通報，讓消防安全確實落實。