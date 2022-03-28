資策會產業情報研究所（MIC）公布2021年台灣消費者使用外送服務行為調查報告，發現有72％消費者曾使用過外送服務，18～35歲為最常使用族群。而高達80％消費者未來願意開始使用或續用，曾使用過者意願更高、高達99％會員願意續用，非會員則為92％。

資策會MIC資深產業分析師胡自立表示，此次調查反映出台灣消費者對外送服務具高接受度，且已有31％消費者訂閱會員。未來商家是否加入外送體系，得優先評估是否會影響既有營運，建議「有產能閒置、無外送人力、中小微型商家」此3類商家可優先評估。

調查顯示，消費者的首選平台為foodpanda（78％）與Uber Eats（61％），大幅領先Foodomo（6.5％）、蝦皮美食外送（5.1％）與街口外送（3.4％）等其他業者。優惠折扣、運費價格高低、服務便利性、餐點或品項價格高低、可降低接觸人群機會，為使用外送的前五大考量。

資策會MIC資深產業分析師胡自立指出，台灣外送平台市占已趨於穩定，比起吸引擴大市占、拓展用戶數，業者現階段的優先順序在於鞏固會員活躍程度、增加消費力，同時累積更多數據，藉此衍生更多加值服務，增加向商家、外送員議價的空間與籌碼。

調查顯示，台灣已有31％消費者訂閱會員，年齡層以46～55歲達36％最高、26～35歲以32％居次，性別上為男性（36％）多於女性（27％），而家長族群（35％）比非家長（28％）訂閱比例更高。就區域來看，以東部與離島訂閱達40％最高，甚至多過北部地區的35％。

無論是使用頻率、購買品項多元性、購買力等指標，會員皆優於非會員。47％消費者屬於每月使用2次以下的低頻使用者，每月使用3～10次的中頻使用者占21％、每月使用逾11次的高頻使用者僅占3.4％。其中，中、高頻會員為44％、8.6％，高於非會員的24％、3.1％。

購買品項部分，非會員高度集中於餐飲熟食（91％），會員相較之下在餐食占比稍低（85％），但其他品項常用度皆遠超過非會員，34％、27％、25％會員常外送生鮮雜貨、生活用品、冷凍冷藏食品，均遠高於非會員的17％、14％、9％。

在每次平均消費金額、單筆最高消費金額方面，調查發現會員與非會員差距甚大。50％會員每次均消超過300元、600元以上達13％、1000元以上為5.3％，均高於非會員的36％、8％、2.9％。51％會員超過600元、29％超過1000元，遠高於會員的32％、16％。

對於未來潛在會員輪廓，資策會MIC資深產業分析師胡自立點出，以「女性、年輕人、家長、中北部消費者」4群體意願最高。調查顯示，家長族群意願（79％）略高於非家長（78％），中部（80％）與北部（79.6％）消費者意願亦高於其他地區。

而女性（81％）較男性（76％）展現更高的意願開始使用或續用外送服務。在各年齡層中，18～25歲族群（89％）意願最高，其次為26～35歲（85％），且18～35歲也是全年齡層中，唯二意願比例超過80％的族群，可觀察到整體比例與年齡成反比。