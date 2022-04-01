歐洲議會議員在周四支持了對比特幣等加密貨幣實施更嚴厲的監控措施，希望加強打擊該自由放任的貨幣領域。

歐洲議會的兩個委員會已經擬定了跨黨派的妥協方案，以便下一步進行投票批准。加密貨幣交易所Coinbase Global說，這些規定將帶來一個扼殺創新的控制機制。

人們擔心比特幣和其它加密貨幣可能會破壞金融穩定，並被用來犯罪，這種擔憂推進了政策制定者想要努力迫使比特幣接受監管。

根據歐盟執委會去年的提案，加密貨幣公司和交易所必須獲取、持有、提交與匯款相關的資訊。

西班牙的歐洲議會議員Ernest Urtasun說，此將使得識別和報告可疑交易、凍結數位資產、阻止高風險交易更加容易，他願意協助該提案在議會的通過。

執委會原本提案，將價值1000歐元以上的交易列入新規則的適用範圍，但新的跨黨派協議則將所有的交易都列為監管範圍。

Urtasun說，監管洗錢的門檻降低，將使得法案和全球的防制洗錢金融行動工作組織相一致。為低額轉帳交易提供豁免是不合理的，因為加密貨幣使用者可以通過大量無數次的轉帳來規避這些規則。

但Coinbase的法務長Paul Grewal此前的一篇文章反駁，最受歡迎的隱藏金融犯罪的方式是現金，而不是加密貨幣。

歐洲議會委員會還對由個人(而非交易所)持有的加密錢包提出新的規定。