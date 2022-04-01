面對咖啡豆等原物料價格全面飆漲，國內咖啡龍頭星巴克不甩路易莎、Cama等競爭對手，以及美國總部政策，決定繼續凍漲，台灣星巴克主管今（1）日明確表態：「目前沒有漲價計畫！」背後原因原來是他。

由於南美氣候欠佳等因素，去年全球咖啡豆供應不足，價格幾乎翻倍漲，加上糖、牛奶、包材等各項原物料價格齊漲，咖啡館扛不住成本壓力，包括路易莎、Cama等知名本土連鎖咖啡品牌，農曆年前後就已陸續調漲咖啡售價。

而身為全球咖啡龍頭，星巴克美國總部年初也預告，由於通膨壓力進逼，今年產品售價可能會有多次調漲。包括台灣周邊的大陸、韓國星巴克，今年以來都已調漲咖啡售價。

不過台灣星巴克的咖啡售價卻遲遲按兵不動，星巴克主管今天更是明確表態，「目前沒有漲價計畫」！

據了解，台灣星巴克決定凍漲，背後主要來自統一集團董事長羅智先的堅持。羅智先日前霸氣表示，考量「消費者是永遠的，而原物料波動是一時的」，統一目前還沒走到漲價那一步。身為統一集團一員，台灣星巴克目前為統一集團100％持有，決定跟進集團腳步維持凍漲。

面對路易莎等本土連鎖咖啡業者展店積極，星巴克的門市數甚至已經遭超越。星巴克主管卻老神在在表示，兩者包括店面規模、經營型店都不太一樣，很難這樣做對比。

不受疫情影響，星巴克維持自己的展店節奏，每年大約以增加一成門市數的速度前進，預計4月底全台門市可達530家，今年底門市家數則要有挑戰550家。

相較於路易莎、Cama很多都是加盟店，星巴克清一色為直營店，而且論營收、獲利規模也都是遙遙領先。

星巴克強調，公司希望為咖啡消費者創造體驗，並融入他們的生活記憶，已形成一種咖啡文化。台灣星巴克從6年前開始推出「星禮程」會員服務，2年前再進一步針對熟客推出金星會員方案。目前累積會員數已達270萬人，今年底目標要達到290萬會員。

星巴克主管表示，目前台灣星巴克有一半營收來自會員，而會員營收中的七成，來自金星會員貢獻。顯示星巴克會員忠誠度非常高。

為此，星巴克持續規劃推出更多、更精緻的會員服務與活動，包括與最新獲得米其林餐盤推薦的精品餐廳EMBERS合作，以星巴克在台24年的旅程為主題，結合EMBERS擅長運用在地食材，搭配星巴克的創意咖啡飲料，跨界推出限量套餐，僅限28席，預計4月22日起開放金星會員報名參加，預料將再度引爆搶訂熱潮。