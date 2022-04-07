東元電機7日舉行新舊總經理交接，新任總經理范炘指出，東元要站穩腳步，拓展國際市場，加強與大廠合作，盼能將電動車動力系統結合東元在節能與儲能方面的優勢，打造完整綠能生態系，如跟鴻海、MIH彼此可以合作，馬達、齒輪傳動、儲能布局都可以再向外延伸。

范炘現年60歲，主要經歷包括曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾20年。卸任總經理連昭志除了續任顧問外，也將兼任集團東安資產副董事長，擔負集團資產活化的重任。

范炘表示，多數產業都在「一隻腳立足現在、另一隻腳跨入未來」的路上，站穩現在、才能讓跨入未來的腳更紮實，東元不論車電、儲能、大型風電、智慧家居等每個事業群技術要往下深耕，新業務也要展開布局。東元集團在全球競爭中，要成為不同生態系重要的成員，更多的朋友、更深耕的技術，才能讓腳跟站更穩。

東元董事長邱純枝表示，范炘過去在汽車、車電產業擁有豐富歷練、並有跨國企業工作經驗，這些都是東元全球化布局的元素。去年東元集團組織改組後，需要前瞻布局和策略性成長，邀請范炘擔任總經理，引進專業能力並運用豐富經歷，讓東元集團大步邁進。

范炘指出，電動車只是全球未來大型能源經濟的一環，不只電動車，包括充電、蓄電、儲能、智慧電網、再生能源網等都環環相扣，去年下半年開始，歐洲、美國及中國對電池、原材料採礦、電動車產線等投資相當大，產業投資和消費者接受度上都已經出現了轉折點。

東元在電動車動力系統發展上，范炘指出，拓展國際市場，加強與大廠合作的契機。跟鴻海與MIH都是朋友，彼此可以合作，東元在電動車領域上有好幾條路可以走，從發電之後的每個環節，東元都在做，馬達、齒輪傳動、儲能佈局可以再向外延伸，車電部分除快充外，也需要儲能，大儲能站連接智慧電網，下一步東元要做到全球領先，從台灣、到區域，再到全世界。