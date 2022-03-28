資策會產業情報研究所（MIC）針對2021年臺灣消費者使用外送服務行為發布調查，發現有72％消費者曾使用過外送服務，且18～35歲為最常使用外送服務的族群。消費者的前二選平台依序為foodpanda（78％）與Uber Eats（61％），大幅領先其他如Foodomo（6.5％）、蝦皮美食外送（5.1％）與街口外送（3.4％）等。

MIC調查顯示，未來願意開始使用或續用的消費者高達八成，曾使用過的消費者意願更高，高達99％會員願意續用、非會員為92％。資深產業分析師胡自立表示，調查反映出臺灣消費者對於外送服務具有高接受度，且已有31％消費者訂閱會員，未來商家是否加入外送體系，得優先評估是否會影響既有營運，建議「有產能閒置、無外送人力、中小微型商家」此三類商家可優先評估。

根據資策會MIC調查，消費者使用外送的前五大考量，主要為「優惠折扣、運費價格高低、服務便利性、餐點或品項價格高低、可降低接觸人群機會」。

胡自立指出，臺灣外送平台市占已趨於穩定，比起吸引擴大市占、拓展用戶數，業者現階段的優先順序在於鞏固會員活躍程度、增加消費力，同時累積更多數據，藉此衍生更多加值服務，增加向商家、外送員議價的空間與籌碼。

根據調查，臺灣已有31％消費者訂閱會員，比例最高的年齡層為46～55歲（36％），其次是26～35歲（32％）；比較性別差異，男性（36％）訂閱者多於女性（27％），另外，家長族群（35％）比非家長（28％）訂閱比例更高。不同區域之中，東部與離島訂閱（40％）最高，甚至多過北部地區（35％）。

會員無論是使用頻率、購買品項多元性、購買力等指標皆優於非會員。首先為使用頻率，近半（47％）消費者屬於低頻使用者（每月使用2次以下），中頻使用者（每月使用3~10次）占21％、高頻使用者（每月使用11次以上）僅占3.4％，資策會MIC指出，會員使用頻率普遍更高，中頻使用者（44％）明顯多於非會員（24％），高頻使用者（8.6％）也是非會員（3.1％）的雙倍以上。

針對購買品項，非會員高度集中於餐飲熟食（91％），相較起來，會員的餐食占比稍低（85％），不過其他品項的常用度皆遠超過非會員，資策會MIC表示，會員（34％）比非會員（17％）更常外送生鮮雜貨，會員（27％）也比非會員（14％）更常外送生活用品，且會員（25％）外送冷凍冷藏食品的比例也大幅超越非會員（9％）。

資策會MIC觀測消費力兩大指標「每次平均消費金額」與「單筆最高消費金額」，可發現會員與非會員具有不小的差距。50％會員每次均消超過300元，比非會員比例高出14％，且每次均消600元以上的會員（13％）比例高於非會員（8％），至於均消1,000元以上的高消費力會員（5.3％）也較非會員（2.9％）多。針對「單筆最高消費金額」，有51％會員的最高單筆消費金額超過600元，非會員為32％；針對單筆超過1,000元以上的高消，可發現會員有29％、非會員有16％。

觀測未來的潛在會員輪廓，胡自立點出，有四個群體意願最高，「女性、年輕人、家長、中北部消費者」。根據調查，女性（81％）較男性（76％）展現更高的意願開始使用或續用外送服務，而在所有年齡層中，18～25歲族群（89％）意願最高，其次為26～35歲（85％），且18～35歲也是全年齡層中，唯二意願比例超過八成的族群，可觀察到整體比例與年齡成反比。除此，家長族群意願（79％）略高於非家長（78％），另外，中部（80％）與北部（79.6％）消費者意願也較高。