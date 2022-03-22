遊戲股王鈊象(3293)公布2021年財報，全年營收及獲利再創史上新高，稅後淨利47.34億元，年增38.8％，每股稅後盈餘67.21元，董事會也決發放60元股利，其中，50元現金股利、10元股票股利。鈊象上次配發股票股利，已經要追溯到2009年。公司預計3月25日召開法說會。

鈊象2021年營收112.86億元，首次營收突破百億元，年增33.9％，毛利率95.93％，稅後淨利47.34億元，年增38.87％，每股盈餘超過6個資本額，來到67.21元。

去年第四季獲利略低於第三季，但獲利仍是史上次高，單季營收28.29億元，年增21.7％，毛利率95.55％，稅後淨利11.81億元，年增29.9％，每股盈餘16.77元。2021年鈊象網路遊戲維持高檔表現，尤其金猴爺、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺等。

今年前2月網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為94％及6％，累計營收為19.06億元，年增8.34％，稅前淨利9.67億元，年增15.4％，每股稅前盈餘13.71元。