鎮瀾宮董事長顏清標（左）與宜蘭食品副總經理鍾永富（右），一起將象徵旺旺精神的「旺旗」過爐，恭請媽祖神威加持。（陳世宗攝）

旺旺集團宜蘭食品及水神事業部代表，今天到鎮瀾宮為旺旺旗下的系列產品進行過爐儀式。（陳世宗攝）

鎮瀾宮董事長顏清標於過爐儀式後，分享旺旺食品及水神給媽祖信眾，大家吃平安又保平安。（陳世宗攝）

旺旗環台大甲鎮瀾宮媽祖加持 旺旺贊助遶境防疫守護健康

「大甲媽」將於4月8日展開9天8夜遶境宗教之旅！今年適逢宜蘭食品建立60週年，旺旺集團的旺旗環台今天專程到大甲鎮瀾宮恭請媽祖神威加持，22日在鎮瀾宮舉行過爐儀式；今年並贊助大甲媽祖遶境限定紀念帽及鎮瀾宮與旺旺集團聯名限量提袋及保佑考運旺旺文昌筆、水神抗菌液等，和媽祖一起守護全民平安健康。

旺旺集團再度參與2022年大甲媽祖國際觀光文化節盛會，旺旺集團今天安排宜蘭食品及水神事業部代表，到鎮瀾宮為旗下的系列產品進行過爐儀式。包括鎮瀾宮董事長顏清標、宜蘭食品副總經理鍾永富、水神副總經理高銘聰等人共襄盛舉，顏清標高喊「旺旺集團、大甲鎮瀾宮 讚」，祈求媽祖保平安、旺旺集團旺旺旺。

鍾永富指出，宜蘭食品今年不僅帶來熱銷長青商品旺旺仙貝與雪餅，更準備由100％台灣在地米揉入地瓜，並以特殊技術慢火烘烤非油炸的新產品「金薯物語」；該系列亦有紅麴物語及青蔥物語等3支產品，好吃無負擔，深獲輕食感消費族群喜愛是健康輕食的最佳選擇，迅速成為旺旺的明星商品之一。

鍾永富說，「笠小丸」同為今年新產品，採用100％台灣糯米製成的螺旋造型脆米豆，直火烘焙工藝搭配獨特醬附風味，共有特選台灣丸莊醬油的甘甜醬香風味及微辣日式烤雞肉串風味兩種口味，每一口都享受得到回甘滋味和酥脆口感。

高銘聰表示，疫情期間，旺旺水神秉持「保護自己，就是保護別人」理念，配合鎮瀾宮大甲媽祖9天8夜遶境期間於現場發送水神給媽祖信眾；水神全系列產品都有SNQ國家品質認證標章掛保證、通過SGS測試認證完全不刺激肌膚，和媽祖一起守護全民平安健康。

顏清標強調，感謝旺旺集團蔡總裁每年都提供鎮瀾宮很多旺旺產品，尤其小朋友最喜歡的餅乾，大家都皆大歡喜，感謝旺旺集團的熱情；祝福旺旺集團現在已60周年歷史，再創高峰、再現風華，吃到餅就想到旺旺旺、越吃越旺，在總裁帶領下事業輝煌騰達，媽祖婆保佑下一定會很旺。