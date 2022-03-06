中天新聞轉型網路一年多，每個主播都在不斷適應日新月異的競爭生態，如今已走過兩個農曆春節；其中資歷較深的美女主播洪淑芬新春發願攻頂台灣最高峰「玉山主峰」，日前參與「傳承60超越30再啟航，旺旗傳遞活動-登台灣之巔」的任務；她時隔6年2度攻頂玉山，坦承比想像中的還要艱困，甚至走到懷疑人生，但當她登上主峰後，突然又精神百倍還立刻向網友直播，表示：「內心很感動，旺旺集團同仁同心合力將旺旗傳遞上玉山，我們辦到了！」

主播洪淑芬接受中時記者訪問表示，很榮幸參加「旺旗傳遞活動」，不過直言在將近4000公尺、空氣稀薄的高山上直播，加上還跟網友互動講了1個小時，是件不容易的事，笑稱：「我該不會是全台灣第1個在玉山主峰直播的女主播吧！」直播影片短短2天已突破2萬人次觀看，她看見有網友留言「好激勵人心，希望公司也能舉辦類似的活動」，覺得一切辛苦也值得。而中天新聞YT頻道之後也會有登玉山的全記錄報導。

洪淑芬一行人冒著低溫、狂風站上玉山主峰直播，她幽默說：「我覺得自己比較了不起的是，我到了山上還維持很好的妝容。」表示大部分的人到山頂會臉腫，但她仍保持精神奕奕，只有講話稍喘而已。而網友紛紛留言鼓勵「玉山主峰頂還可以直播，台灣首創，時間還這麼長，受這麼大冷風吹與危險，讓我們看更清楚，玉山傲立山群、頂天立地，旺旺集團愛台之心，令人尊敬」、「淑芬主播好棒棒，征服玉山，中天加油」、「 祝福旺旺中天60年再登高峰」。

洪淑芬昨(5)日上午8點44分發臉書：「玉山主峰，終於…這次比想像中還要艱困，攻頂有一段路是靠協作拉我上去，因為已經走到懷疑人生，但登上主峰後，突然精神百倍還立刻向網友直播。群山環繞腳下，空氣冷冽清新，內心很感動，旺旺集團同仁同心合力將旺旗傳遞上玉山，我們辦到了！」

她打卡玉山主峰並標記：「#再次登上玉山主峰為自己鼓掌 #人生有趣的1000件事 #台灣最高峰3952公尺直播 #謝謝旺旺團隊同心合力」，並說：「然後下山，再次走到懷疑人生(大笑)」；曾稱她為「師父」的前中天主播孫怡琳(現在寰宇)聽說消息，忍不住驚嘆大讚：「哇～師父真的厲害」、「師父強人」。

網友也讚嘆她攻頂台灣最高峰的毅力：「恭喜登頂」、「帥ㄟ」、「恭喜再次登頂！天晴」、「好棒」、「學姐，妳太強啦，我也好想上去啊～（淑芬：來來來）」、「好強！ 我光看就腳抖…」、「能攻上玉山主峰都是厲害的」、「好佩服妳」、「玉山頂的直播，我超怕妳揮著大旗被風吹走…（我也是，看到發出尖叫聲）」；同事螃蟹主播劉盈秀：「太厲害啦」，有集團同仁則用公司口號讚：「有心，用心，大團結，一定贏（淑芬：下次就是你了）」

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

洪淑芬平時工作忙碌，為了這次攻頂玉山，事前爬七星山自主山訓，她說喜歡透過爬山感受大自然，洗滌心靈，目前已登過雪山、合歡山以及玉山，預計5月及下半年還會挑戰台灣百岳，也將開登山方面的節目，將透過鏡頭帶著觀眾一起欣賞台灣之美。