香港知名男星陳冠希，於2017年與大陸超模秦舒培結婚後，共同育有一名女兒，如今寶貝女兒已5歲，陳冠希為了替愛女慶生，特別將位於洛杉磯的千萬豪宅重新布置，並於社群媒體上公開照片，讓網友看了全驚呆。

陳冠希出道時憑著俊俏又帥氣的外表受到大批女粉絲喜愛，但後來爆出「偷拍風波」後便淡出演藝圈全心經營潮流服飾品牌，並於2017年與大陸超模秦舒培結婚，隨後誕下寶貝女兒Alaia。而陳冠希也因此將重心投入家庭，經常在個人IG上分享幸福的家庭及育娃生活，讓他從原本的花花公子形象搖身一變成「寵妻女魔人」。

而近日剛好遇到寶貝女兒Alaia的5歲生日，相當疼愛女兒的陳冠希與老婆秦舒培，特別在家中的千萬豪宅布置成童話屋，在兩人公開的照片中，只見家裡佈滿了各種顏色繽紛及的彩虹獨角獸的造型氣球，一家三口坐在巨型「HAPPY BIRTHDAY」前開心地合照，畫面相當夢幻，陳冠希還在貼文中寫上「my two amores」（我的兩個摯愛）大方放閃，讓網友們看到後紛紛送上祝福，並留言「生日快樂，小公主」、「這一家太甜了」、「時間過得好快，小寶貝已經5歲了」、「第一張好像《天外奇蹟》的場景」、「寶貝興奮到模糊」、「真實版《天外奇蹟》感覺她快起飛了」，吸引超過萬人按讚。