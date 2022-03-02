嘉義縣家畜疾病防治所去年底破獲一家非法繁殖場，救出安置14隻黃金獵犬，日前開放認養，上千人報名，最後有高達1380人次符合抽籤資格，儘管中籤率大約1％，為求公平起見，家畜所明下午抽籤將全程直播，14隻黃金獵犬也在場見證，一下子聚集多隻浪孩，家畜所如臨大敵，不但備妥狗餅乾要加以安撫，還安排兩位剷屎官現場待命，隨時處理毛孩的生理需求。

家畜所去年底獲報，朴子市陳姓民眾疑似有私自繁殖及買賣犬隻情事，經派員會同警方抵達狗場，發現該場是黃金獵犬非法繁殖場，由於陳姓飼主對犬隻來源交代不清，且現場也發現催產素、授精管、載玻片及抗生素等相關證物，雖飼主否認，家畜所仍當場沒入14隻黃金獵犬，並依違反動保法規定開罰23萬3000元，是目前嘉義縣動保裁罰案件中罰款最高案件。

得知家畜所安置多隻黃金獵犬，家畜所就接獲全台各地愛狗人士電話，表達有認養意願，不但電話快被打爆，更有民眾號召親朋好友揪團登記認養，為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，家畜所採網路填具表單開放民眾認養登記。

因每人可登記多隻，扣除有募款行為、飼養空間不合適、無檢附飼養環境相片與缺乏飼養管理方式說明等未符資格認養人，經嚴格審核後仍有1380人次符合抽籤資格，3日下午2點家畜所將在粉絲專頁直播公開抽籤，屆時從6個月到6歲大的14隻黃金獵犬將一字排開，一起見證找主人的過程。