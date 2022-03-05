大聯盟新球季的季後賽將會再有變動，球員工會最新提出了14隊參與季後賽的讓步，以換取資方開啟更高的豪華稅門檻。先前傳出的是季後賽將從10隊擴充至12隊，但資方希望到14隊。根據美媒ESPN記者Buster Olney報導，球員工會願意談條件。

季後賽沒有薪水，工會提出季後賽可累積年資但遭拒絕，他們擔憂季後賽席位太多會降低球團競爭力度，進而減小開銷。不過業界名人波拉斯（Scott Boras）主張增加季後賽席位，才可以有效遏止球隊擺爛。

波拉斯以去年冠軍隊亞特蘭大勇士為例。因為季後賽的席位太少，有些中段班球隊打到夏天就知道沒希望，開始出清強力球員，勇士趁機在交易大限補強，從例行賽88勝的陣容搖身一變成為冠軍級的隊伍。對於資方來說，增加季後賽席位就等於增加利潤，他們當然也支持。

勞資雙方目前對於豪華稅門檻的歧異非常大，資方堅持的是未來3季保持2.2億美元團薪上限（即使如此還是有4位老闆認為太高了）。球員工會最初希望提升到2.45億美元，現在讓步到2.38億美元，並且願意以擴充季後賽席位來換取。

資方現在願意把最低年薪增加到70萬美元（工會希望是72.5萬），但資方仍不願意在豪華稅門檻方面退讓，因此也不能肯定14隊季後賽的方案會通過。