低溫特報來襲，今（7）日到9日凌晨3000公尺以上高山道路可能固態降水及結冰情形，公路總局提醒民眾行經台14甲線29K昆陽至37K小風口路段時注意行車安全，並機動成立緊急應變小組，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應。

公路總局呼籲，為避免駕駛行經低溫高山路段造成身體不適，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公路總局將嚴密監控路況，增派保全人員巡查回報，並加強揭露路況資訊，倘若發現路面有結冰之虞，將管制限掛雪鏈車輛通行，或預警性封路。