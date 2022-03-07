南橫公路台東段向陽到大關山隧道仍施工中，禁止人車通行，但仍有登山客闖入，非常危險。（關山工務段提供／莊哲權台東傳真）

2009年莫拉克風災造成南橫公路中斷，將趕在4月下旬全線通車，目前台東段向陽到大關山隧道仍封閉趕工中，人車禁止通行，公路局關山工務段卻發現，從228連假以來已有7、8起登山客闖入，和施工人員搶路，險象環生，呼籲山友勿硬闖禁區，違者可處900元到1800元罰款。

南橫公路中斷近13年，目前海拔2000多公尺的東段向陽到大關山隧道路段仍封閉修路，人車禁止通行，不過，關山工務段段長陳克劼表示，有工作人員發現不少從高雄端進入的登山客，在下山時從不同的入口繞過西端高雄管制哨進入施工管制區，從228連假以來大約已有7、8件。

陳克劼指出，登山客不聽指揮隨便亂走，直接闖進施工區，和工程人員搶路走非常危險，甚至還有整群登山客走在施工中的公路上，特別是施工單位要趕在4月下旬恢復通車，正在趕工的黃金時刻，也造成施工單位的困擾及壓力，呼籲山友應該要有自覺，不要再硬闖施工區，否則將協請警方取締，目前仍以勸導為主。

關山警分局表示，登山客下山時除了向陽森林遊樂區以外，另外還有1個下山的出入口容易造成山友誤闖，建議工務段也要在該處設管制站；但是不管如何，公路主管機關已公告禁止進入，登山客若未依保全勸阻，將依交通管理處罰條例第2項第2款舉發，處以900元到1800元之罰鍰，基於安全考量，呼籲登山遊客遵守規定。

根據林務局台東林管處統計，今年1到3月申請南橫嘉明湖登山的人數就有4800多人，可能是下山的出入口太多，造成山友誤闖，呼籲山友不要再從管制的南橫公路下山，以免觸法。