烏東戰事吃緊，外界也期待聯合國發揮應有調停角色，聯合國前開發計畫署署長德維斯（Kemal Dervis）與前聯合國前副祕書長歐堪波（Jose Antonio Ocampo）就撰文指出，具體來說，烏克蘭戰爭再次表明，安理會五個常任理事國的否決權並不一定有利於和平，聯合國安理會需要進行徹底改革。

德維斯與歐堪波在「project-syndicate」上發文指出，俄烏戰爭暴露國際秩序中的許多嚴重弱點。需要解決的一個突出問題涉及聯合國安全理事會及其在監督多邊體系中的作用。

文章說，《聯合國憲章》規定聯合國的首要目標是維護國際和平與安全。但《憲章》第二十七條賦予安理會五個常任理事國的絕對否決權，而這從一開始就成為安理會履行其使命的一個關鍵障礙。這是因為，五常幾乎總是分裂成相互對立的地緣政治集團，其中一個集團的成員─俄羅斯或美國─經常在許多關鍵決策上行使否決權。

文章直言，俄烏戰爭赤裸裸地提醒人們，當五常中一個或多個國家的利益與其他成員國的利益發生衝突時，安理會是無能為力的。俄羅斯在安理會的否決權意味著，美國及其盟友只能通過「自願聯盟」實施制裁。而數位貨幣的新興作用以及它可能帶來的國際貨幣體系的變化，也可能很快會削弱美元的作用，並削弱美國領導的意願聯盟所能實現的目標。

文章呼籲，主張通過引入推翻一個常任理事國否決權的可能性，從根本上改變安全理事會的運作方式。要做到這一點，可以在第27條中增加一項條款，允許大量的雙重多數來推翻否決權。例如，至少代表三分之二的成員國和三分之二的世界人口。

但文章也坦言，上述的提議當前可能會被俄羅斯，或許還會被包括美國在內的五常中的三個國家否決。但絕大多數國家可能會支持它。事實上，對於包括美國在內的世界民主國家來說，這是提出這一變革的理想時機。通過支持它，美國總統拜登可以抓住時機，顯示其創建一個更公平、更包容的多邊體系的決心。

文章也不忘信心喊話，類似的提議不太可能在美國國會獲得足夠的支持。但每一次危機都蘊含著機遇。上述方案可能會在美國和其他民主國家中，激發所有關心人類安全新舊威脅的人對改革的支持。在和平日益受到威脅的情況下，安全理事會可以在減少危險方面發揮更大的作用。希望俄羅斯對烏克蘭的侵略能引發一場根本性的變革，使該機構變得更加合法和有效。