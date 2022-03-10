林莎（中）和李易、大文主持《食尚玩家瘋狂總部》胖了5公斤。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家瘋狂總部》由李易、大文及林莎主持，本著瘋狂的節目精神，帶觀眾探索台灣各地美食，不管是離島還是深山全都不放過。新加入主持群的女星林莎，更是透露自加入以來，已經胖了5公斤，讓她誓言要減肥。

林莎擁有亮麗外型及性感身材受封「國民初戀」，她坦言本身就是愛吃美食的人，什麼都敢吃完全不挑食，遇到好吃的餐廳也都會停不下來一直吃，能加入《食尚玩家瘋狂總部》吃到全台灣美食真的很開心，但也因此在這段期間胖了5公斤，她笑說：「拜託，我一個寫真女星，胖5公斤能看嗎？」。

她也分享入主後，喜歡上瘋狂總部的原因，除了可以大嗑美食還可以做很多瘋狂的事，她舉例前陣子她開車載李易、大文衝雪霸國家公園，要開很長的山路讓她覺得是一大挑戰，李易當時更直說：「真的是《瘋狂總部》越來越瘋狂了，我要坐工作人員車，不然我主持費捐出來不錄可以嗎？」

近日三人則前往苗栗大啖美食，品嘗客家料理、雲南菜、大肉圓還有特色煎餃，林莎直呼大吃好過癮。接著3人入住客家民宿，民宿的退房儀式竟是餵食民宿老闆養的馬，讓大文與林莎少女心大噴發。大文表示透過窗戶餵食好像得來速，更自嘲第一次擔任得來速的店員很有天份。《食尚玩家》看每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。

而即日起至4月1日加入食尚玩家LINE好友，點選「食尚玩家吃貨通」的活動按鈕，周周便能領到獨家美食優惠、扭蛋抽獎機會，還能邀請好友一起加入抽漢來海港餐廳吃到飽。活動網址：https：／／maac.io／1DQ6k