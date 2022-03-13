常吃麥當勞的人可能會發現，有些漢堡用紙盒裝，有些卻只有用紙包著，有網友好奇詢問，同樣都是漢堡為何待遇卻差這麼多？有人認為可能是成本考量，結果意外釣出曾在麥當勞工作的員工解答，只有2種漢堡是用盒裝，且背後真正原因其實跟成本無關。

一名網友在《PTT》表示，他日前和朋友去吃麥當勞，朋友吃麥香雞、他吃麥香魚，仔細看了一下，他們兩個人點的漢堡包裝非常不同，麥香雞只有用紙包著，但麥香魚卻用紙盒裝，回想後發現，會用紙盒裝的應該只有麥香魚和大麥克。

原PO好奇，同樣都是漢堡，待遇卻差那麼多，想詢問有沒有人知道，麥當勞為什麼有些是用紙盒包，有些卻用紙包？貼文引起熱議，網友紛紛回應「紙盒才有fu」、「盒裝質感比較好」；也有人說「紙盒超廢，我都要求紙包」、「我覺得用紙包比較方便拿耶」。

一名自稱在麥當勞工作五年的員工表示，由於麥香魚不能悶住，且大麥克若紙包要用大張紙，所以這兩個品項是用盒裝；此外，大麥克是「正調理」，紙包的則是「反調理」，所謂正調理就是底層打醬，然後放配料最後放上蓋，反調理則是底層最後才蓋上去，因此大麥克若用紙包，做完必須翻一圈，配料可能會灑出來。

他也補充說，雖然所有的漢堡都可以要求用紙包，但是大麥克體積比較大，因為沒有專用包裝紙，只能拿其他的來用，萬一廚房櫃台沒溝通好，可能會拿到錯的餐點。