在俄羅斯擁有逾800家分店的麥當勞，上周加入跨國企業制裁俄羅斯的行列，宣布暫時關閉當地分店，據《華盛頓郵報》報導，俄羅斯企業Uncle Vanya最近申請註冊商標，竟類以麥當勞的金拱門logo，只不過是把M字型轉成90度的B字型。

Uncle Vanya於3月12日申請註冊商標，紅黃兩色與字型的配置猶如直版的金拱門，該公司宣稱B是代表俄文的V，雖然尚未開業，但此舉顯然是要接管麥當勞的分店。俄羅斯下議院議長Vyacheslav Volodin上周表示，俄羅斯品牌應該接管麥當勞的分店，「以後這些地點不會再有麥當勞，而是Uncle Vanya」。

俄羅斯總統普丁上周批准一項將撤離外企收歸國有的計畫，並宣稱要引進外部管理，這項政策形同為Uncle Vanya取代麥當勞鋪路。

麥當勞在俄羅斯與烏克蘭大受歡迎，去年232億美元的營收中有9%來自這兩國。相較於32年前麥當勞莫斯科分店開幕時，公司主管信心滿滿的說麥當勞會留在蘇俄，如今的企業領導人顯得小心翼翼，執行長肯普辛斯基（Chris Kempczinski）表示，目前無法預測何時可以重返俄羅斯恢復營業。