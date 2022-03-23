歐盟考慮跟進美國對於俄羅斯石油實施禁運制裁，但會員國對於此舉意見分歧，其中以德國反對聲音最大。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）23日重申該國拒絕抵制俄羅斯油氣的立場，原因是此措施對於高度依賴俄國能源的歐洲國家可能帶來更大傷害。

蕭茲周三前往聯邦議院報告預算時表示，歐洲將盡快終結對於俄羅斯能源的依賴，但此過程不宜太快，否則歐洲經濟可能陷入衰退、數十萬人恐將失業，並傷害相關產業發展。

蕭茲指出：「制裁本意在於打擊俄羅斯統治階層，這些措施對於歐洲國家的傷害不該勝過俄國。」蕭茲強調，德國不支持抵制俄羅斯石油、天然氣與煤炭的作法，但他們會逐漸減少俄羅斯能源進口，具體方法是另尋替代來源與提高再生能源使用占比。

歐盟高度依賴俄羅斯提供能源，其中40％天然氣、27％石油與46％煤炭進口來自於俄國。德國情況更是嚴重，約55％天然氣、34％石油與52％煤炭來自於俄羅斯。