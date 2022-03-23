美國禁止俄能源進口，但歐州對俄石油具高度依賴，部分國家對制裁意見分歧，一旦跟進制裁，歐州也將受創甚多。國際能源貿易巨頭日前一同示警，俄烏戰火衝擊能源市場，如果俄羅斯能源出口持續下降，歐洲可能將陷入柴油、天然氣短缺，甚至進一步導致經濟衰退。

路透社報導，維多（Vitol）、貢沃爾（Gunvor）、摩科瑞（Mercuria）和托克（Trafigura）等全球主要能源貿易商執行長在一場活動齊聲警告，俄烏衝突及制裁加劇能源市場大亂，歐洲可能將陷入汽柴油短缺，甚至導致經濟衰退。

托克執行長魏爾（Jeremy Weir）表示，俄烏衝突延燒至今，俄羅斯石油的日出口量已下降約200萬至250萬桶；報導指出，能源產能於俄烏戰火前就已呈現緊繃，如今供應缺口擴大，使這些公司難以在短時間內因應。

諮詢機構Energy Aspects預估，本月歐洲柴油庫存將降至2018年以來新低，3月大約有50萬噸俄羅斯柴油出口面臨風險，導致供應比過往任何時候更加吃緊。

摩科瑞執行長杜南德（Marco Dunand）指出，就經濟角度衡量，俄羅斯將成為輸家，但歐洲也會遭受重挫。

瑞士石油商維多CEO哈迪（Russell Hardy）表示，俄烏局勢持續得越久，經濟衰退風險也就越高，歐洲許多人支持制裁俄羅斯石油，但之後會出現多大的石油供應缺口仍是未知數。

哈迪續指，由於汽油價格飆漲，歐洲民眾轉向使用柴油，引發柴油出現短缺，而歐洲約一半的柴油自俄羅斯進口，這可能也將造成系統性短缺；他警告，任何替代供應都可能需要幾個月的時間，即便與伊朗核談判達成協議，每日增加100萬供應量，但OPEC和盟國仍無法快速增產。