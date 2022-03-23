俄烏戰爭持續近一個月，俄羅斯當地風土人情也引發台灣人關注。從事俄羅斯貿易長達36年的俄羅斯台商聯誼會創會會長、台樹公司創辦人楊必誠表示，俄羅斯人其實比台灣人還老實，雖看似冷酷卻外冷內熱；他們對台灣人的印象很好，且俄羅斯本身就是一個民族的大熔爐，與烏克蘭關係更是緊密到難分彼此，這些都是台灣人所不知道的事。

據香港媒體《中評社》22日報導，楊必誠從事俄羅斯貿易長達36年，由於全世界有9成的琥珀都是由俄羅斯出口，楊1986年為採購琥珀踏上當時仍是蘇聯的俄羅斯，是第一位取得蘇聯簽證的台灣人，更曾擔任世界台灣商會聯合總會理事、台灣區珠寶工業同業公會理事、中山扶輪社創社會員、僑委會僑務委員等。

楊必誠認為，俄羅斯人外冷內熱，講得少做得多，熟了以後就能從他們口中，聽到說不完的笑話，其實俄羅斯人都很善良、比台灣人還老實。楊指出，俄羅斯人並非兇悍的民族，過去曾有俄羅斯官員跟他說，其實俄語裡根本沒有一個詞叫「戰爭」，若翻開歷史就可見，俄羅斯都是被打的，故戰爭對他們而言是非常痛的。

針對俄烏關係，楊必誠直言，俄、烏兩國其實是非常緊密的，緊密到兩國人根本難以分辨，甚至一個俄羅斯人、一個烏克蘭人坐在那，彼此你看我、我看你，自己也都分不出誰是誰。兩國人民不僅是鄰居，更擁有共同的文化背景與生意關係，今天搞到這樣連他看了都很心痛，更何況是當地人。