俄烏戰爭持續近一個月引全球關注，進攻烏克蘭的俄羅斯總統普丁也成焦點。俄羅斯台商聯誼會創會會長、台樹公司創辦人楊必誠表示，普丁剛上台時他曾問當地人「怎麼是這個人？」他們卻回答「除了他還有誰可以選？」雖聽起來無奈，但就像只有一雙鞋穿著也沒不舒服般，普丁的表現符合俄羅斯人心之所向，所以他們能夠接受。

據香港媒體《中評社》22日報導，楊必誠從事俄羅斯貿易長達36年，由於全世界有9成的琥珀都是由俄羅斯出口，楊1986年為採購琥珀踏上當時仍是蘇聯的俄羅斯，是第一位取得蘇聯簽證的台灣人，更曾擔任世界台灣商會聯合總會理事、台灣區珠寶工業同業公會理事、中山扶輪社創社會員、僑委會僑務委員等。

楊必誠受訪表示，俄羅斯人看似冷酷實則外冷內熱，他們其實很善良、比台灣人還老實，他們的自尊心也很強，且有一種民族優越感，但這股民族優越感偏偏又被現實社會給壓榨、綑綁。楊指出，俄羅斯曾表態想加入北約但西方不同意，然後北約又不斷擴張，甚至已把俄羅斯包圍住；以前拿破崙跟希特勒攻打俄羅斯，都是從烏克蘭進來，烏對俄而言如一條直通的走廊，烏克蘭加入北約如把飛彈架在人家門口，誰會願意？美國過去面對古巴飛彈危機不是也跳腳？

針對俄羅斯政治現況，楊必誠坦言，普丁剛上台時他曾很好奇「怎麼是這個人？」每到選舉他就問俄羅斯人對普丁的看法，但得到的答案都是「除了他還有誰可以選？」這類答案。楊分析，這句話雖聽起來無奈，但就像大家都只能買到同一雙鞋，但這雙鞋穿起來也沒不舒服；普丁就是個沒什麼特別的「俄羅斯人」，他表現出來的就是俄羅斯人心目中要的，僅此而已。