俄羅斯的麥當勞員工製作漢堡。（美聯社資料照）

俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭，打破知名的「金色拱門」理論，也就是「兩個擁有麥當勞進駐的國家之間不會發生戰爭」。俄羅斯民眾對於戰爭屯糧的選擇也很獨特，在當地麥當勞門市全面關閉之前，他們預先把冰箱塞滿了大麥克，再度展現對麥當勞的熱愛。

1990年1月，麥當勞正式進入蘇聯，首日有多達「3萬名」顧客大排長龍，他們第一口咬下麥當勞漢堡的歷史鏡頭至今留存在美國媒體。蘇聯一度擁有世界最大的麥當勞門市，開設在莫斯科普希金廣場，設有數百個座位。

頭戴遮陽小帽、面露親切微笑的麥當勞店員，帶給蘇聯人強烈的西方文化衝擊。美媒CNN報導指出，「在那個年代的莫斯科餐廳，你不會看到太多笑容，那裡通常是又髒又臭，員工態度十分粗魯。」「蘇聯顧客不習慣看見麥當勞員工的笑容，還有人誤解店員是在嘲笑他們。」

對於蘇聯民眾，漢堡薯條或許沒那麼好吃，而且不便宜，當時一餐幾乎等於常人半日的工資。然而那是一個充滿魔法的地方，廚房裡端出的食物源源不絕，地板桌椅乾淨整潔，甚至漢堡的保麗龍包裝也令他們著迷。麥當勞採取直營店經營，在現今的俄羅斯與烏克蘭，他們的曝光度讓其他美國連鎖業者難以企及。

許多人也想擠進麥當勞工作，進駐蘇聯首年出現27000應徵者，僅630人錄取。直到今年戰爭停業之前，麥當勞在俄羅斯聘僱達到62000位員工，每日服務超過百萬名顧客。這次開戰對麥當勞造成衝擊，他們在俄羅斯850家門市暫停營業之後繼續支付員工薪資，估計每月損失將近5000萬美元（新台幣14.2億）。無論如何，麥當勞32年前引起的旋風被評價為「撬開了鐵幕的一角」，以速食業者的身份贏取不可撼動的歷史地位。