美國總統拜登和中國國家主席習近平18日舉行電話通話前幾小時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提前亮明立場：拜登將向習近平明確表示，中國如果支援俄羅斯入侵烏克蘭，尤其是向俄羅斯提供軍援，中國將為此付出代價。

法國國際廣播電台報導，美方清楚表達，如果中國對俄羅斯提供武器，或是經濟援助俄羅斯以減弱國際對其制裁衝擊力，美國對中國出手不會遲疑。

布林肯還表示，中國對俄羅斯有直接影響力，有責任影響俄羅斯終結對烏克蘭的戰爭，但目前來看中國正朝著相反的方向前進。布林肯又指，美國對中國打算直接向俄羅斯援助用於烏克蘭的軍備嚴重關切。此番言論形同證實此前媒體引述美國情報官員的聲明，相信中國會向俄羅斯提供軍備與援助。

布林肯沒有細講中國將要付出何種「代價」，也沒有對美國指涉中國會向俄羅斯提供軍備與援助提供進一步的證據。美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則對18日拜習通話表示，通話將提供一個弄清習近平立場的機會。而中國至今沒有譴責俄羅斯正在做的事情，說明了很多問題。