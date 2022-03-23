歐洲氣象人造衛星組織今天決定暫停與俄羅斯合作，成為莫斯科揮軍入侵烏克蘭以來，最新一個限制資訊分享的氣候機構。

專家說，風速、風向、陽光、降水等接近即時的數據，可以是準備對烏克蘭發動生物/化學武器攻擊的關鍵。

總部設於德國的政府間組織「歐洲氣象人造衛星組織」（European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT）告訴路透社，會員國特別會議今天早上開會，決定暫時撤銷俄羅斯客戶的許可證，並中止與俄羅斯首要氣象機構的雙邊合作，包括所有數據交換與訓練活動。

EUMETSAT發言人不願說明做此決定的原因。

但美國與盟國先前警告，俄羅斯可能在策畫動用化學或生物武器。然而，美、英等出聲示警的國家中，部分的氣象數據仍持續透過EUMETSAT管道傳遞給俄羅斯機構。莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，歐洲已至少有其他3個組織停止與俄羅斯分享數據。

這些行動凸顯了俄羅斯入侵烏克蘭是如何迫使一些科學機構二選一，看是要秉持道德觀，堅持科學數據本就應該公開交流；還是甘冒風險，將可能被用於攻擊平民的資料交出去。

在今天決定中止與俄羅斯合作前，EUMETSAT已依歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指令，停止將歐洲聯盟（EU）衛星數據傳輸給俄羅斯與白俄羅斯，但仍持續把其他歐洲衛星資料，以及全球各地政府的氣象觀測數據，轉傳給這兩個國家。

一些西方武器專家說，EUMETSAT提供的氣象數據可能會用在軍事用途上，包括策畫發動化學與生物攻擊。國際法禁止發動化武與生物武器攻擊。

在英國倫敦大學國王學院（King's College London）擔任資深講師的生物威脅專家倫佐斯（Filippa Lentzos）寫道：「假設而言，如果你策畫發動攻擊，打算噴灑化學物質或病原體，就必須考量各項氣象條件。你不會希望這些東西逆風吹到自己軍隊身上。」

英國劍橋大學（Cambridge University）化武專家兼客座研究員布瑞頓高登（Hamish de Bretton-Gordon）說，動用化學與生物武器時，氣候數據「絕對至關重要」。他說：「掌握各種高度的風向與風速，是預測危害物質流動方向的關鍵。」

部分西方氣候數據供應機構已對俄羅斯接收的資訊設限，包括歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF）。ECMWF上週表示，已立即停止傳輸大氣與氣候數據給俄羅斯。

ECMWF發言人羅培茲（Nuria Lopez）在給路透社的電子郵件中說， ECMWF做出這項決定與俄羅斯使用氣象數據無關，而是要讓ECMWF的立場「與成員國和歐盟目前所實施的制裁精神一致」。歐盟與西方盟國在莫斯科入侵烏克蘭後，對俄羅斯祭出一連串制裁，包括凍結俄羅斯中央銀行資產。

英國氣象局（Met Office）表示，依英國政府指示，已停止向俄羅斯客戶提供航空氣象資訊，「以確保我們提供的資訊不會遭到利用，讓俄羅斯推進侵略烏克蘭的行動」。

EUMETSAT向俄羅斯提供的數據，包括美國衛星的觀測數據。美國最高氣象數據機構「美國國家海洋暨大氣總署」（NOAA）沒有回覆置評請求。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110323