歐洲氣象人造衛星組織今天決定暫停與俄羅斯合作,成為莫斯科揮軍入侵烏克蘭以來,最新一個限制資訊分享的氣候機構。

專家說,風速、風向、陽光、降水等接近即時的數據,可以是準備對烏克蘭發動生物/化學武器攻擊的關鍵。

總部設於德國的政府間組織「歐洲氣象人造衛星組織」(European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT)告訴路透社,會員國特別會議今天早上開會,決定暫時撤銷俄羅斯客戶的許可證,並中止與俄羅斯首要氣象機構的雙邊合作,包括所有數據交換與訓練活動。

EUMETSAT發言人不願說明做此決定的原因。

但美國與盟國先前警告,俄羅斯可能在策畫動用化學或生物武器。然而,美、英等出聲示警的國家中,部分的氣象數據仍持續透過EUMETSAT管道傳遞給俄羅斯機構。莫斯科2月24日入侵烏克蘭後,歐洲已至少有其他3個組織停止與俄羅斯分享數據。

這些行動凸顯了俄羅斯入侵烏克蘭是如何迫使一些科學機構二選一,看是要秉持道德觀,堅持科學數據本就應該公開交流;還是甘冒風險,將可能被用於攻擊平民的資料交出去。

在今天決定中止與俄羅斯合作前,EUMETSAT已依歐洲聯盟執行委員會(European Commission)指令,停止將歐洲聯盟(EU)衛星數據傳輸給俄羅斯與白俄羅斯,但仍持續把其他歐洲衛星資料,以及全球各地政府的氣象觀測數據,轉傳給這兩個國家。

一些西方武器專家說,EUMETSAT提供的氣象數據可能會用在軍事用途上,包括策畫發動化學與生物攻擊。國際法禁止發動化武與生物武器攻擊。

在英國倫敦大學國王學院(King's College London)擔任資深講師的生物威脅專家倫佐斯(Filippa Lentzos)寫道:「假設而言,如果你策畫發動攻擊,打算噴灑化學物質或病原體,就必須考量各項氣象條件。你不會希望這些東西逆風吹到自己軍隊身上。」

英國劍橋大學(Cambridge University)化武專家兼客座研究員布瑞頓高登(Hamish de Bretton-Gordon)說,動用化學與生物武器時,氣候數據「絕對至關重要」。他說:「掌握各種高度的風向與風速,是預測危害物質流動方向的關鍵。」

部分西方氣候數據供應機構已對俄羅斯接收的資訊設限,包括歐洲中期天氣預報中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)。ECMWF上週表示,已立即停止傳輸大氣與氣候數據給俄羅斯。

ECMWF發言人羅培茲(Nuria Lopez)在給路透社的電子郵件中說, ECMWF做出這項決定與俄羅斯使用氣象數據無關,而是要讓ECMWF的立場「與成員國和歐盟目前所實施的制裁精神一致」。歐盟與西方盟國在莫斯科入侵烏克蘭後,對俄羅斯祭出一連串制裁,包括凍結俄羅斯中央銀行資產。

英國氣象局(Met Office)表示,依英國政府指示,已停止向俄羅斯客戶提供航空氣象資訊,「以確保我們提供的資訊不會遭到利用,讓俄羅斯推進侵略烏克蘭的行動」。

EUMETSAT向俄羅斯提供的數據,包括美國衛星的觀測數據。美國最高氣象數據機構「美國國家海洋暨大氣總署」(NOAA)沒有回覆置評請求。(譯者:張曉雯/核稿:蔡佳敏)1110323