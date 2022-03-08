Sushiyoshi壽司芳限定菜單，烤鰆魚X白蘆筍X牛蒡醬X黑松露。（Sushiyoshi壽司芳提供）

玖尹推出三款春季花果茶調飲，三月點港點下午茶套餐享一元加購乙杯(直) 。（玖尹提供）

玖尹招牌港點多瑙河香芋松子天鵝酥。（玖尹提供）

南港老爺行旅Softkitchen 。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅Soft Kitchen推出全新春季套餐「饗食好味」形象圖。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅Soft Kitchen推出全新春季套餐「饗食好味」海大蝦燉飯。（南港老爺行旅提供）

艾斯奇餐飲旗下總裁牛肉麵備受好評。（艾斯奇餐飲提供）

頂級餐飲推春日菜單，讓喜愛美食的消費者可以在換季之際，也品味新菜單，日本大阪米其林2星的壽司名店壽司芳 Sushiyoshi 品牌創辦人兼總廚的 Chef Hiroki 嚴選有「餐桌上的白色黃金」美稱的法國白蘆筍創作出別出心匠的創意季節限定料理，更藉由這道料理象徵由冬迎春，呈現大地萬物復甦之氣，帶來春季美食菜單。

南港老爺行旅Soft Kitchen推出春季套餐「饗食好味」，主廚「黃耀裕」本次以台灣在地小吃做為發想，用台灣人最熟悉的味道，融入創新元素，同時結合南港在地特色「桂花」，透過美食回憶美好時光，主廚匯聚無國界料理融入台灣傳統小吃，以創新手法顛覆獨特台灣味，午間套餐680元＋10％起，訂位專線02-7750-0589。

新派中式餐酒館《玖尹》推出春日港點午茶食光，下午茶套餐699元＋10％，包含多瑙河芋香天鵝酥、晶瑩蝦餃、魚子燒賣、伊比利叉燒包、黑松露素粉粿、金勾鹹水餃、千層臘味蘿蔔糕、酥皮蛋撻、椰漿棗皇糕、黑松露流沙芝麻球、彭大海燉桃膠、蘆薈香茅愛玉凍、楊枝甘露等13款人氣鹹甜港點可任選4款搭配享用，31日前點下午茶套餐享1元超值加購原價180元春季花果茶調飲1杯，優惠下殺6折起。

中租企業總裁辜仲立2018年於中實控股旗下「艾斯奇餐飲」，除了傳遞辜總裁熱情好客之道，也推廣最有人情暖味的環境氛圍及新食態生活引領新潮流，其中「總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）」實體門市經營拓展 、「中實泰樂瓦（Les Terroirs de Chailease）」專業代理葡萄酒事業，以及去年初推出 的「JLK精品咖啡（JLK Coffee）」，第2季開幕的法式餐廳等等， 自3月起艾斯奇餐飲拓展總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）新據點，首度插旗台北信義區，推出多項美味麵點征服饕客味蕾。