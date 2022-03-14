搶攻春季餐飲商機，台北松山意舍酒店「Que」原木燒烤餐廳推出兩大超餐飲優惠活動搶市，3月15日起至4月28日止，每周一至周四「晚間單人套餐兩人同行一人半價」與「商業午餐四人同行一人免費」，皆以主餐價低者計，揪團吃美食更輕鬆。晚餐限定的「單人套餐」，新增整隻現烤波士頓活龍蝦入主餐菜單，龍蝦套餐原價2580元+10％，另一人再點選一份套餐只要半價，揪朋友大嗑龍蝦、牛排超划算。

松山意舍酒店半自助式商業午餐也推四人同行一人免費優惠，點選主餐就可以無限享用沙拉、熱食、湯品、手工甜品、水果、飲品等豐盛的自助吧台。兩大優惠相當於75折優惠。

「晚間單人套餐優惠」主餐有波士頓活龍蝦、美國菲力牛排、紐約客牛排、法式羔羊排、現流海魚、香料鴨胸等可選擇，以原木燒烤鎖住肉質的肉汁，搭配主廚自製的佐料更增添肉品的甜味，前菜則有十分受歡迎的手工自製核桃麵包、生蠔或明蝦可選擇，配菜有西班牙火腿凱薩沙拉、季節濃湯、爐烤時蔬、手工甜點及飲品，套餐價格1380元+10％起，期間限定兩人同行一人半價（以主餐價低者折價），不論是好友閨蜜下班放鬆、家庭聚餐都可大飽口福。

台北松山意舍酒店「Que」餐廳的商業午餐是許多饕客們的口袋名單，以半自助式的形式，用餐氣氛輕鬆，主餐有原木燒烤牛排、鮭魚、豬肋排、羊膝、鴨胸、雞腿等多樣選擇，滿足不同喜好的顧客需求，自助吧台還有多樣現做特色料理無限量供應，每人680元+10％起，活動期間四人同行一人免費，主餐價低者折價，適合商業聚餐、家庭聚會等用餐需求。

位於松山火車站正對面的「Que」原木燒烤餐廳，大片窗景視野開闊，基隆河畔美景映入眼簾，加上果木燒烤食材的原始煙熏香味，用餐氛圍十分浪漫迷人。半開放式的廚房空間，演繹主廚純熟精緻的烹飪手法，並運用台灣在地新鮮食材，變化出獨一無二的創意料理，豐富視覺與味蕾的饗宴，滿足每位賓客的期待。