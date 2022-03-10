振興券4月底到期，大地酒店即日推出「振興消費，加倍奉還」優惠專案，西餐廳憑券2,000元可直接折抵4,000元、4,000元則可折抵8,000元消費。使用1,000-4,000元不等的振興券，亦可自由搭配「泡湯+美食或SPA」的多重享受。憑券入住大地酒店，更直接提供3,000元餐飲抵用金，在館內3間餐廳均可享用美食！

想大快朵頤的朋友，千萬別錯過大地酒店喜歡西餐廳「加倍奉還」活動，在4月底前的平日（周一至周五），至西餐廳使用振興券，花2,000元即可折抵4,000元，花4,000元則可折抵8,000元的消費（每桌上限振興券4,000元），且3月周年慶期間來館內享用環遊世界下午茶，拍照打卡並公開分享，每人再加贈送220元氣泡酒1杯。而「奇岩一號」中餐廳及「月兒彎彎涮涮鍋」也同步推出美酒佐佳餚系列活動：持振興券至奇岩一號消費滿5,000元，即贈價值1,200元精選紅酒1瓶。月兒彎彎涮涮鍋則推出套餐「第二套半價」的超值優惠，而使用振興券滿5000元，同樣也會贈送1,200元精選紅酒1瓶。

大地酒店客房則規劃出「十全十美住房專案」，即日起憑振興券入住大地酒店，支付時使用振興券2,000元，即可雙人住宿奇岩客房一晚，更特別加贈餐飲抵用金3,000元，於館內3間餐廳皆可擇一使用；夜晚時分可至喜歡廳享用閒適慵懶的HAPPY HOUR，翌日還有活力早餐2客、SPA 500元療程抵用金等多重好禮拿不完。

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