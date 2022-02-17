振興五倍券將於4月30日到期，搶攻倒數熱潮，北投麗禧溫泉酒店自3月1日起至4月30日推出「振興券五倍加碼回饋」，凡於活動期間使用1000元紙本或數位振興五倍券支付任一房費，即可獲贈5000元消費抵用券，包含2000元客房升等金、500元餐飲抵用金及500元泡湯或SPA抵用金等，不分平假日皆可使用。

北投麗禧溫泉酒店限時推出「振興券五倍加碼回饋」專案，為鼓勵民眾找出即將到期的振興五倍券盡快使用完畢，凡於活動期間透過電話或飯店官網預訂任一住宿專案，並使用1000元紙本或數位振興券支付入住房費，即贈總價值達5000元飯店抵用券，不論假日或連續假期皆可使用。抵用金內包含2000元客房升等金，入住雅緻山景客房可直升豪華客房，抑或可作為套房升等金折抵。500元餐飲抵用金則可於下筆消費直接於館內雍翠庭中餐廳或Cest Bon歐陸餐廳折抵午晚間餐期消費，以超值價格大啖星級飯店美食饗宴。

另500元泡湯、SPA抵用金則可彈性使用，不論是想單人泡露天風呂或是雙人享受私密湯屋，凡出示此券即可於結帳時折抵500元，愜意享受來自陽明山大磺嘴的第一口白磺泉。如果想來點紓壓時光，亦可選擇北投麗禧自有品牌-儷漾SPA，堅持使用來自英國進口Tisserand頂級純天然精油，與芳療師純熟的經絡按摩技法，活動期間使用折抵券搭配任一主療程方案皆可折抵500元。

北投麗禧溫泉酒店「振興券五倍加碼回饋」專案即日起開放預訂，需於3月1日至4月30日期間入住，不分平假日皆享振興券1000元加碼贈5000元消費抵用券超值回饋，贈送之折抵金票券可使用至2022年6月30日止。