今年市府決定在新營民治市政中心增站，串聯南瀛綠都心公園，提供民眾洽公、休閒的交通工具新選擇。（張毓翎攝）

台南市公共自行車（T-Bike）前年首度跨越曾文溪到溪北地區，在新營地區新設4站，考量人口密集度，儘管推動時並不被看好，不過啟用至今，在全市77處站點中，使用率都能排在前、中段班，今年市府決定在民治市政中心增站，串聯南瀛綠都心公園，提供民眾洽公、休閒的交通工具新選擇。

根據市府民政局人口資料統計，近10年來，大新營區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）6區人口倒退嚕，從2012年1月到上個月，人口數減少1萬7457人；其中，原台南縣治所在地的新營區，就少了2988人。

市議員蔡育輝表示，他2015年在議會提案向爭取，將T-Bike站點延伸至大新營區，但當時很多人不看好，認為使用率可能不高，直到2020年年中，市府終於在新營火車站、美術園區、新營高中及天鵝湖公園等設置4站。

蔡育輝說，從市府的租用率統計，該4處站點租用數皆在全市排名前、中段班，顯示地方對T-Bike的需求度高，許多民眾也希望，民治市政中心、市府衛生局東興辦公室及新南公園能擴充站點，以方便洽公的人或遊客使用。

市府交通局綜合規劃科回應，因為經費的限制，台南T-Bike目前以77站為上限營運，暫未編列經費新建站點，不過會定期檢討營運績效較差的站點，改設置在其他較適合的區位，而就目前新營4站點來看，新營火車站租用率最高，排名大約在全市77站的前20、30名，今年會規畫在民治市政中心增站，目前已經派工，預計4、5月可完工啟用。