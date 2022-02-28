位在台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」，2012年遭火焚閒置許久，台南市政府向衛福部爭取前瞻計畫經費，獲同意補助3億元，將原建物整建並轉型多元長照資源中心，目前進度達80％，預計今年5月完工；另外，市府社會局同步進行招標作業，正在議約階段，若順利簽約後，可望在今年底營運啟用。

新營醫院北門分院2012年歷經大火，原設置的護理之家不再經營，全棟設施設備災損不能使用，為了活化原有建物，並嘉惠地方居民，市府向衛福部申請前瞻計畫經費，除了獲經費挹注整建北門分院外，也同意委由市府管轄並設置長照資源中心，以因應高齡化社會的長照需求。

北門分院整建工程2020年開工，主體建物包含建築物外觀整修、結構補強、內部各樓層依整修後需求及機電設施設備、建物外部用地範圍的景觀設置及路線都全新規畫，多彩亮麗的外觀，遠遠望去十分吸睛，一掃10年前遭祝融之災的陰霾。

市府表示，完工後待完成驗收，將移交社會局設置長照資源中心，未來1樓會做為居家醫療資源中心、中央廚房及一般日間照顧中心等為主；2樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等；3、4樓則為多層級住宿型長照機構。

市府社會局長期照顧管理中心主任洪明婷表示，北門分院長照中心將委託民間經營管理，已有廠商投標，正與其進行議約，預計今年3、4月簽約，可望能在今年底營運啟用。