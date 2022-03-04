日前歐盟執委會主席Ursula von der Leyen表示，歐盟不能如此依賴一個發動戰爭的能源供應國，必須加強防護能源安全的問題，且加快綠色轉型的步伐，並建立能源系統多樣化，讓歐盟的能源安全建立在更堅實的基礎上。歐盟的新戰略預計將於近期公佈計畫，根據起草人士表示該計畫內容包括到2030年將化石燃料的總使用量削減40%，並降低對俄羅斯天然氣依賴，歐盟也正在建設新的液化天然氣設備，目標加快向潔淨能源的過渡。

Ursula von der Leyen強調，能源轉型將是一項戰略投資，因為只要從太陽能、風能、水電或生物質能中產生的每一千瓦的電力，都會減少歐盟對俄羅斯天然氣與石化能源的依賴，我們今天的投資將使我們明天更加獨立。

另外歐盟執委會也將提議成員國對能源公司從近期天然氣價格飆升中獲得的利潤徵稅，並將收入投資於可再生能源和節能推動。該計畫將鼓勵各國政府對一些能源公司從高油價中獲得的暴利徵稅，並將所得收益投資於擴大可再生能源或限制能源使用的措施，歐盟27個成員國中，幾乎所有國家都已在使用稅收減免和補貼等緊急措施，以保護家庭免受能源價格上漲的影響，因為能源價格上漲主要是由油價飆升推動的。

這些計畫被納入歐盟國家和歐洲議會目前正在談判的歐盟氣候變化政策中，下週的提案將對這些政策進行補充。路透看到的歐盟委員會提案初稿也要求歐盟國家在冬季前填滿天然氣儲備，為供應衝擊提供緩衝，並加快審批新的風能和太陽能發電廠。

富蘭克林華美投信表示，雖然國際情勢緊張，能源危機也蠢蠢欲動，但長遠來看，此時可能正是加速全球各國加速潔淨能源相關建置的關鍵時刻，長線來說相對具有投資布局的機會價值，富蘭克林潔淨能源ETF(00899)完整布局在全球潔淨能源產業的龍頭企業，在全球因戰爭被迫的能源轉型之下，將有機會獲得別於一般主流市場的額外報酬。