基隆市八堵國小A棟校舍已使用逾50年，將拆除以聚落方式設計教室空間。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府近年致力改善校園環境，今年再次獲3億元補助，計畫拆除整建已使用數十年的2棟建物，分別是安樂高中正德樓、八堵國小A棟校舍，目前皆已進入規畫設計階段，預計今年底進行工程招標。

基隆市長林右昌上任後，共投入25.9億元改善基隆市中小學校園環境，提供學童更優質舒適的學習場域。今年斥資3億餘元，拆除整建2棟老舊校舍，包括安樂高中正德樓2億餘元，以及八堵國小A棟校舍近1億元。中央核定補助2億8800多萬，市府自籌2000萬。

基隆市政府教育處代理處長杜國正表示，安樂高中長期使用國中規格教室，高中部教室空間不足，加上正德樓已達50年使用年限，這次規畫拆除，並新蓋專科大樓，統計可建高中部一般教室及專科教室共37間，並同時藉由校舍高程差、順應基地環境，將新大樓與後操場平面拉齊，增加中庭廣場空間，提升校區教學動線便利性。

另外，八堵國小為基隆市實驗教育學校，教學型態開放多元，校區小而美。杜國正說，這次拆除整建已使用逾50年A棟校舍，將以聚落方式設計教室空間，強化班級間跨齡互動，並規畫藉由建築高程調整，包括操場抬高與路面齊平，使人車分道，解決學校原有運動空間不足，以及人車爭道問題。此外，將同時增設附設幼兒園，達到基隆市國小校校有附幼目標。

教育處指出，目前2棟校舍皆已進入規畫設計階段，預計今年底進行工程招標，最快明年初開工，目標2025年7月完工，提升學生學習品質，市府也將持續改善基隆市校園空間。