近期卻有國小家長反應，由於按鈕設置在距離地面120公分處，較矮小的孩子或身障學童根本按不到，甚至屢見電線脫落、按鈕不靈的情況。（黃郁芬提供）

台北市許多路口設有行人優先觸動按鈕，按下即可讓號誌從閃光燈改為紅綠燈，方便行人穿越馬路，近期卻有國小家長反應，由於按鈕設置在距離地面120公分處，較矮小的孩子或身障學童根本按不到，甚至屢見電線脫落、按鈕不靈的情況。對此，北市交通工程處指出，現行設計尚符合民眾需求，未來會通盤檢視國小、醫院周邊按鈕情況，不排除進行個案調整。

目前全市共有392處路口設置行人觸動按鈕，設計時是依據《交通部道路交通標誌標線號誌設置規則》而定，標準是100至140公分之間，台北市採中間值120公分，但市議員黃郁芬日前接獲家長陳情，指按鈕位置過低，許多國小學童或較矮小的孩子根本按不到，因此選擇直接過馬路，反而造成安全疑慮。

黃郁芬認為，按鈕位置必須考量全體市民需求，調到太低也容易讓民眾錯過或忽略號誌，但她認為國小周遭和醫療院所附近，仍需優先考量學童、身障者及長輩的使用便利性，再搭配提示性標示，讓一般人也能注意到按鈕位置，她要求交工處應於一個月內，盤點北市各國小和醫療園所旁的按鈕位置，研議調降行人觸動號誌的可行性。

對此，交通局交工處規畫科長謝霖霆解釋，現行設計大致符合民眾使用需求，過去也有查過衛福部統計，國小1年級男、女生平均身高約120公分左右，應該不至於按不到，至於輪椅族部分，目前成人坐輪椅可觸及的高度為120公分、最低40公分，應該都能輕易碰到。

謝霖霆指出，未來將盤點靠近國小、醫院周邊的行人觸動按鈕數，同時進行觀察地方是否有調整需求，不排除進行個案調整。

另外，部分身障人士也反應按鈕時常故障，設置位置也不友善。台灣身心障礙人權監督聯盟理事長張學恒認為，現行高度對坐輪椅的孩子來說，要碰到按鈕確實有些勉強，且按鈕常出現壓按多次沒反應，或是按鈕位置不利於身障者觸及。

謝霖霆則說，台北市有通報專線或市民熱線1999通報，可以聯絡24小時值班台，工作人員將進行即時處理。