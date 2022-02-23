Uber Eats今（23）日宣布與LINE Pay再次合作，讓消費者在使用 Uber Eats App 訂購美食與生鮮雜貨外送時，多一項行動支付的選項。即日起，LINE Pay 支付功能將會逐步開啟，消費者在Uber Eats App上訂購可以採用包含LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付。

歡慶LINE Pay的上線，Uber Eats與LINE Pay祭出加碼最高LINE POINTS 6％回饋、紅包抽LINE POINTS大放送、新用戶滿額折優惠，讓消費者輕鬆享受隨點即送的便利外送體驗外，還能獲得更多加值好康。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats持續思考如何更貼近民眾所需，提供消費者最棒的平台體驗。Uber Eats再次與LINE Pay合作，讓Uber Eats平台用戶在訂購美食與生鮮雜貨外送時，也能使用自己熟悉的LINE Pay快速支付，享有更多元的支付選項，讓日常外送體驗更便利。

LINE Pay表示，LINE Pay始終致力打造涵蓋最多生活應用場域的行動支付生態圈，提供多元支付通路與消費回饋來感謝廣大用戶的長期支持。外送服務已成為民眾生活不可或缺的一環，透過與Uber Eats的策略結盟，共同優化用戶的行動支付體驗，讓LINE Pay用戶在使用Uber Eats App時多一個熟悉的支付選項，享受LINE Pay便利的行動支付生態圈。

Uber Eats與LINE Pay再次攜手合作，雙品牌將祭出三大好康，分別是：

1.2月28日至3月5日期間，在Uber Eats平台上單筆消費滿299元，並使用LINE Pay綁定指定信用卡付款，就有機會獲得最高LINE POINTS 6％回饋，單筆訂單最多可拿LINE POINTS 25點回饋，點數贈送總額有限，送完為止。

2.於2月28日至3月29日期間，單筆訂單滿299元並用LINE Pay 付款，即可獲得紅包一枚，紅包將隨機每包贈送最高LINE POINTS 66點，每位LINE Pay用戶至多可獲得30個紅包，紅包數量有限，送完為止。

3.首次下載Uber Eats App的新用戶，於2月28日至3月29日期間輸入優惠序號【LINEPAY150】，即可獲得2次單筆訂單滿299元可折抵150元的優惠；優惠序號於輸入14天內有效，使用期限至3月29日。

Uber Eats分享精打細算祕訣！以小資上班族於2月28日訂購午餐外送為例，周一來點ZAG ZAG一樂頂級去骨韓式炸雞慶祝連假，餐點消費金額共449元，首次下載Uber Eats App的新用戶立即現折150元，選用LINE Pay付款並綁定指定信用卡，再享紅包一枚及LINE POINTS 6％回饋，搭配優饗方案還能多省下外送費。相當於這餐只要支付299元，最高還可多拿LINE POINTS 84點回饋（1點相當於1元）。

LINE Pay付款亦可採購生鮮雜貨。以一位職業媽媽首次下載 Uber Eats App為例，於Uber Eats優市訂購零食、鮮奶、洗衣粉、寵物鮮食包等商品，訂閱優饗方案省去外送費後，單筆消費金額共550元，搭配Uber Eats App新用戶輸入優惠序號立即折抵150元優惠，再用LINE Pay付款並綁定指定信用卡多拿紅包一枚及LINE POINTS 6％回饋，相當於此筆訂單只要支付400元，最高還可獲得LINE POINTS 90點回饋（1點相當於1元）。

Uber Eats無論滿足全天候的餐飲、日用品補貨，或是居家自煮的食材採購需求，打開Uber Eats App即可從平台上超過65000商家合作夥伴選擇，並可使用LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付；還能選擇優饗方案月訂閱或是年訂閱制，享有精選商家訂單滿199元無限次0元外送費及會員獨享優惠。