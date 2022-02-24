全家（5903）攜手玉山銀行、PChome online子公司拍付國際（Pi錢包），共同合資成立的電子支付公司「全盈支付」，今（24）日正式獲得金管會核准，取得營業執照，力拚第二季前開業，將與街口、Line pay等一較高下。

全盈支付今天同步發布高層人事案，由全家總經理薛東都出任董事長，並延攬具多年數位金融經驗、被市場譽為「數位大將」的玉山金控副總劉美玲擔任總經理。

全盈支付由全家、玉山銀行和拍付國際合資成立，全家持股67％為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18％和15％，今天取得專營電子支付機構正式營業執照後，將成為國內首家零售通路結合金融產業的電子支付，未來可提供代理收付實質交易款項、收受儲值款項及國內小額匯兌等金管會核准之業務，正式進軍嗶市場。全盈支付去年底也與國內超市龍頭全聯旗下的全支付宣布「通路共享」的策略結盟，未來雙方將合作擴大電子支付的使用場景與生態圈，強強聯手備受外界矚目。

薛東都今天表示，台灣電子支付市場百家爭鳴，然而全盈支付是唯一同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構，期望集結三方策略夥伴的跨產業、跨虛實的優勢，滿足消費者、商家的需求，打造便利商店暨金融支付生態圈。劉美玲也表示，未來全盈支付將以金融科技打造全新的電子支付平台，提供支付、儲值、轉帳、多元金流整合等服務，並串接食衣住行育樂各大面向，滲透消費者生活中各種使用情境，實現場景金融的創新運用。

甫獲營業執照的全盈支付將加速規畫推出金融科技服務，未來除了可在全家近4000間店舖及餐飲集團使用外，更將拓展至跨通路場景，以期提供更便利、更好買及更多元的服務平台，藉以串接消費者每一天的生活場景與生活金融需求。