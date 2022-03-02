AI人工智慧新創iKala發布「2022網紅行銷趨勢報告」剖析當前3大趨勢，包括社群內容和網紅分布從「以大型網紅為主」走向「多元小眾」、短影音漸成主流、網紅結合直播導購推進社群電商。另外，報告也探討隨元宇宙熱潮備受討論的虛擬YouTuber（VTuber）和網紅NFT議題。

根據Influencer Marketing Hub預估，2022年全球網紅行銷市場規模將較去年成長約19％，來到164億美元（約新台幣4592億元）規模。該機構調查亦指出有九成企業相信網紅行銷效益，更有 77％的企業傾向在今年規劃網紅行銷相關預算。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，疫情驅使消費場景移轉線上、居家時間增加，網紅和社群內容成為民眾重要的紓壓與娛樂管道。iKala觀察到。在台灣，「美食類」、「遊戲類」以及由外籍創作者分享海外文化或台灣生活為主題的「跨文化內容」都在疫情期間取得顯著的成長。

此外，程世嘉也表示，即便疫情趨緩，網紅發布「促購」相關貼文仍然呈現倍數成長，顯示網紅行銷已發展成銷售的一環，邁入新的紀元。

網紅內容三大趨勢：多元小眾、短影音、直播導購

網紅經濟看俏，越來越多人投身社群內容，據KOL Radar統計，自2020年起粉絲數小於1萬的奈米網紅，在三大社群的數量佔比皆已超過五成，且逐年增加，更多元領域、身份的創作者投入使社群內容由「大型網紅主流內容」走向「多元小眾」；創作者只要建立內容特色並持續經營，每一種內容都有機會培養粉絲、累積影響力。

此外，整體內容策略朝「精緻系列型節目」和「生活化內容」兩大方向發展。

而短影音崛起，TikTok在2021年成為全球非遊戲類APP下載首，各大社群平台也相繼推出短影音功能和創作者獎勵補助，帶動全球短影音市場。KOL Radar以關鍵字爬梳台灣三大社群平台發現，短影音相關貼文數量在去年一年內成長超過470％，發布平台以YouTube為主（51.4％），Instagram（26％）和Facebook （22.6％）相仿。

搭配影音熱潮，各大社群平台也在2021年積極推動直播導購相關功能與服務，除了與品牌合作、邀請網紅和名人舉辦直播銷售活動，更優化直播的呈現跟互動形式，包含Instagram推出LIVE ROOM、TikTok上架「即時問答」服務等，顯示社群平台將直播導購視為重點商機。

KOL Radar數據分析，粉絲數小於1萬的奈米網紅Facebook直播導購觀看率成效最佳，高達35.4％，整體跨網紅級距的平均觀看率為17.5％。

網紅行銷新勢力：網紅NFT與虛擬YouTuber（VTuber）元宇宙受熱議，台灣陸續有藝人、KOL和品牌發行專屬NFT，以此深化會員與粉絲經濟，NFT也有望成為網紅在IP與內容變現上的新熱門形式。

YouTube更在今年1月宣布將投入NFT市場，以此推動全新內容創作，為創作者及平台創造更大獲利。據KOL Radar關鍵字爬梳NFT 相關貼文統計，台灣跨三大平台相關貼文一年內增長超過4400％。

KOL Radar資料庫統計，「VTuber」相關的社群貼文數在2021年內成長約138％，顯示VTuber在台灣的討論熱度不斷上升。觀察台灣市場，現行VTuber合作有三大行銷策略，與VTuber聯名宣傳、舉辦或參與VTuber專屬活動、設計品牌專屬VTuber。