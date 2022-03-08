近期受俄烏戰事持續進行，加劇通膨及美國升息政策等因素衝擊各國股市，加權指數8日下跌353.44點，跌幅為2.06％，近兩日合計下跌911點，發出求救訊號。不過，證交所表示，目前資金動能充沛，加上台股體質穩健，呼籲投資人在國際局勢動盪期間不必過度恐慌，宜審慎理性面對。

證交所指出，觀察近兩日集中市場成交量均高於去年日均值3,914.63億元，顯見市場動能十分充沛，且從各項經濟數據分析，我國經濟環境穩定成長，上市公司競爭力及獲利均表現亮眼，顯示台股體質相較其他新興國家穩健。

回歸證券市場來看，長期展望仍應著重在基本面，依據上市公司今年1月營收資料，台股基本面佳，且上市公司配息意願高，殖利率在全球名列前段班，近期上市公司將陸續公告110年度財務報告及股利配發情形，並將於10日前於公開資訊觀測站公告2月營收資料，投資人將可持續關注基本面表現佳的優質上市公司。