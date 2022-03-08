日前歐盟執委會主席Ursula von der Leyen強調，歐盟不能如此依賴一個發動戰爭的能源供應國，能源轉型將是一項戰略投資，減少對俄羅斯天然氣與石化能源的依賴，今天的投資將使明天更加獨立，市場預期將帶動緣能相關投資商機潛力可期。

Ursula von der Leyen認為，歐盟必須加強防護能源安全的問題，且加快綠色轉型的步伐，並建立能源系統多樣化，讓歐盟的能源安全建立在更堅實的基礎上，只要從太陽能、風能、水電或生物質能中，產生每一千瓦電力，就能減少對俄羅斯天然氣與石化能源的依賴。

富蘭克林華美投信指出，歐盟能源新戰略，預計將於近期公佈計劃，根據起草人士所說，該計畫內容包括到2030年將化石燃料的總使用量削減40％，並降低對俄羅斯天然氣依賴，歐盟也正在建設新的液化天然氣設備，目標加快向潔淨能源的過渡。

歐盟執委會也將提議成員國，對能源公司從近期天然氣價格飆升中獲得的利潤徵稅，並將收入投資於可再生能源和節能推動。富蘭克林華美投信指出，該計劃將鼓勵各國政府對一些能源公司從高油價中獲得的暴利徵稅，並將所得收益投資於擴大可再生能源，或限制能源使用的措施。

歐盟27個成員國中，幾乎所有國家都已在使用稅收減免和補貼等緊急措施，以保護家庭免受能源價格上漲的影響，因為能源價格上漲主要是由油價飆升推動的。

富蘭克林華美投信強調，這些計劃被納入歐盟國家和歐洲議會目前正在談判的歐盟氣候變化政策中，提案將對這些政策進行補充。歐盟委員會提案初稿要求歐盟國家在冬季前填滿天然氣儲備，為供應衝擊提供緩衝，並加快審批新的風能和太陽能發電廠。

雖然國際情勢緊張，能源危機也蠢蠢欲動。富蘭克林華美投信認為，長遠來看，此時可能正是全球各國加速潔淨能源相關建置的關鍵時刻，長線相對具有投資布局的機會價值，也凸顯完整布局全球潔淨能源產業的龍頭企業，在全球因戰爭被迫的能源轉型下，將有機會獲得較一般主流市場的額外報酬。