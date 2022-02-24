據站長之家(ChinaZ.com)報導，全球移動應用＆手遊情報平台SensorTower公布《2022年1月全球熱門移動應用下載TOP10》稱，2022年1月抖音及其海外版TikTok以將近6700萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，較2021年1月增長7.1％。

其中，抖音的下載量占14.7％，TikTok美國市場的下載量占比為10.7％。

此外，Instagram以超過 5700 萬次下載排名第二，相較去年 1 月增長32.3％。印度是其下載量最大的市場，占35.4％，其次是巴西，占6.2％。

排名前五的另外3款應用App依次Facebook、WhatsApp 和 Shopee。

此外，據《華爾街日報》報導，臉書(Meta)加大了對TikTok的反擊力度，本週二(22日)為全球所有Facebook使用者推出了短視頻產品Reels，並為廣告客戶推出了許多新功能。