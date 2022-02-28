2022北捷會員年最狂樂透活動開跑，台北捷運公司公布3到4月特別獎為最新機種的Switch遊戲機，更加碼自3月1日起完成APP簽到任務，每天再多1次抽獎機會，下載「台北捷運GO」APP，綁定電子票卡搭捷運，即可天天抽好禮。

為感謝旅客及會員長期支持，北捷推出台北捷運會員獨享的「綁卡搭捷運365天，天天抽好禮」活動，繼1到2月特別獎iPhone 13得獎者名單出爐後，北捷隆重揭曉3到4月活動特別獎為最新機種的Switch遊戲機一台；另外還有兒童新樂園6次券、彩繪車廂悠遊卡＋車廂迴力車等幸運好禮，等著幸運兒把大獎抱回家。

北捷表示，即日起拿起手機下載「台北捷運GO」APP加入會員，綁定電子票證搭乘捷運，立即享有天天抽獎資格，每日抽免費好禮3名；每月隨機2日分別加碼幸運獎及特別獎各1名。另外，3月1日起，每天登入APP點擊至捷運商城，瀏覽各式各樣精美捷運商品，即完成簽到任務，APP立刻再贈送1次當日抽獎機會，中獎機率更加提高。

北捷提醒，APP會員必須當日有搭乘捷運，同時未取消APP綁電子票證者，才具有抽獎資格，搭越多獲得越多抽獎機會，例如當日搭乘5次，就獲5次抽獎機會，歡迎旅客呼朋引伴一起搭捷運、雙雙中大獎。詳情可洽詢本公司24小時客服專線：（02）218-12345，或台北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站。